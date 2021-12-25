Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu

Gaziantep'te polis bir depoya düzenlediği baskında gümrük kaçağı 1 milyon 753 bin 500 adet yabancı menşeli ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Şehitkâmil ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Ekipler yaptığı aramalarda karton kutular içerisinde gizlenen gümrük kaçağı 1 milyon 753 bin 500 adet yabancı menşeili ilaç ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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