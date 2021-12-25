Harabeye dönen 400 yıllık han, müzeye dönüştürülecek



Ahmet KILIÇAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in bilinen en eski hanlarından olan ve bakımsızlıktan harabeye dönen 400 yıllık Sabun Hanı, restore edilerek müzeye dönüştürülecek.

Tişlaki Mahallesi'nde bulunan ve 1600'lü yıllarda yapıldığı belirtilen ancak aradan geçen zamanda bakımsızlıktan harabeye dönen Sabun Hanı'nın aslına dönmesi için 9 ay önce restorasyonuna karar verildi. Kararın ardından tarihi handa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) ekiplerince restorasyon çalışmalarına başlandı. 3 katlı olan ancak zaman içinde yıkılarak, tek katı ayakta kalabilen hanın restorasyonunun 3 ayda tamamlaması planlanıyor.

Antep savunmasında cephanelik olarak da kullanılan ve restorasyonun ardından müzeye dönüştürülecek Sabun Hanı içinde zeytinyağı ve sabun işleme tesislerinin kurulmasının planlandığını anlatan KUDEB Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, "Sabun Hanı'nın müzeye dönüştürülmesi için 9 ay önce çalışmaya başladık. 3 ay sonra hanın restorasyonunun tamamlanmasını planlıyoruz. Şehrimizin bilinen en eski hanlarından olan bu yapı tarihi süreç içinde büyük zararlar görmüş. Araştırmalarımızda hanın 1600'lü yıllarda yapıldığını ve Evliya Çelebi'nin de 'Seyahatname´sinde yer aldığın görüyoruz. O zamanda 3 katlı olarak inşa edilen han günümüze yalnızca 1 kat olarak ulaşmış durumda. Projeye başladığımız gün 1'inci katın da yüzde 50'si yok olmuş durumdaydı" dedi.

KUDEB Başkanı Gürsel, tarihi hanın benzer yapılardan çok farklı özelliklerinin olduğunu belirterek, "Sabun Hanı'nı diğer hanlardan ayıran birtakım özellikleri var. Örneğin; İpek Yolu ticaret hattı üzerinde yer alan hanlardan apayrı bir noktada. Mahalle içinde yer alan bir han burası. Han ortadan ikiye ayrılmış, ortada geniş bir avlusu olan dikdörtgen şeklinde Gaziantep'in tüm geleneksel yapısını bünyesinde barındıran bir mekan" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ-Ahmet ATMACA

2021-12-25 10:49:49



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