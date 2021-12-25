Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı

İHA

Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı

Gaziantep’in Düşman İşgali’nden Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl dönümü gerçekleştirilen resmî tören kutlandı.
Antep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlamaları, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda anıta çelenk koyma töreniyle başladı. Halkla beraber Yeşilsu’ya doğru yüründü, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekiler Gazilik madalyasını Türk bayrağına toka etti, Şehitler Abidesi ziyaret edildi, törende asker, saygı atışı yaptı. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri, belediye başkanları, kent protokolü, stk temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
"İkinci yüzyılın destanını gazi toruları yazacak"
Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehitleri rahmet ve minnetle anarak "‘Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir; Kahramanlık, saldırıp bir daha dönmemektir.’ Cumhurbaşkanlığının himayesinde, onur günü, destan günüyleyiz. Bu onur, şeref, destan bizim, hepimizin. Bu şehrin şehri emini olarak şu kaleye bakıyorum ve Gaziantep, ‘Bir halk istemezse o bayrağı indiremezsin’, ‘Anamın baş örtüsüne el uzatırsan, seni yok ederim’, ‘Vücudumu çiğnemeden bu şehre giremezsiniz’ diyenlerin şehridir. Bu şehir Şahinbey’in, Şehitkamil’in, Karayılanların şehridir. Bu şehir ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün şehridir. İşte yüzüncü yıldayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Meclisi toplayarak bu şehrin Gazi olmasına, Antep’in Gazi olmasına karar vermiş ve 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar' demiştir. 6 bin 317 şehit. Şehit oğlusun sen, Gazi torunusun sen. Bu toprak, geçmiş, destan, bu bayrakları tutan eller bizim, hepimizin. Onur ve şerefle yüzüncü yılımızı tamamlıyoruz. Kendi kendine yeten şehir olduk. Kendini kurtaran şehir olduk. Gazi şehir bütün dünyaya son dönemde şu mesajı verdi. ‘Dünya küçüldü, Gazi şehir büyüdü.’ Direnen şehir direndi, zerdali çekirdeği ile açlığa direndi, lezzetin başkenti oldu. Mağaranın içindeki küften barut yapıp, bugün dünyaya üretim yapan sanayi şehri oldu. Bu yüzden eğer bu şehir kendi kendine yetiyor, var olma mücadelesi veriyor, dünyaya örnek oluyorsa buna hiç kimse engel olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ikinci yüzyılın destanını yazmak için buradayız. Gazi’nin torunları, kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte, dönüştürücü liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile dünyanın daha adaletli olması, beşten büyük olduğunu göstermek için, hep birlikte ‘İkinci yüzyılın destanını Gazi’nin torunları, Gazi şehir yazacak’ diyoruz. Zafer, ‘zafer benimdir’ diyenlerindir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’in kurtuluşu ‘Bir Asrın Hikayesi’ programında anlatıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’in kurtuluşu ‘Bir Asrın Hikayesi’ ...
Küçük Asiye'yi Antalya'ya Bakan Gül uğurladı
YEREL HABERLER Küçük Asiye'yi Antalya'ya Bakan Gül uğurladı
CAHİDE, Asiye’nin acısını paylaşıyor
YEREL HABERLER CAHİDE, Asiye’nin acısını paylaşıyor
Harabeye dönen 400 yıllık han, müzeye dönüştürülecek
YEREL HABERLER Harabeye dönen 400 yıllık han, müzeye dönüştürülecek
Harabeye dönen 400 yıllık han, müzeye dönüştürülecek
YEREL HABERLER Harabeye dönen 400 yıllık han, müzeye dönüştürülecek
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Antalya'ya sevk edildi
YEREL HABERLER Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Antalya'ya sevk ...
Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu
Gaziantep’te sahipsiz pitbull paniği Sahipsiz pitbull köpek koruma altına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep’te sahipsiz pitbull paniği Sahipsiz pitbull ...
İhracatın yıldızları ödül töreni MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş, ve Başak Traktör’e ödül verildi
YEREL HABERLER İhracatın yıldızları ödül töreni MST Constructıon ...
SANKO Dış Ticaret A.Ş.’ye ihracatın yıldızı ödülü SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Gaziantep ihracatta başarı destanı yazıyor”
YEREL HABERLER SANKO Dış Ticaret A.Ş.’ye ihracatın yıldızı ...
Güneydoğunun yıldız ihracatçıları ödüllendirildi Yüksek ihracata katkı sunan Güneydoğulu firmalara “yıldızlı” ödül
YEREL HABERLER Güneydoğunun yıldız ihracatçıları ...
Gaziantep'te sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte içki operasyonu
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi Asiye’nin tedavisi için Bakan Koca devreye girdi Minik Asiye’nin tedavisini ünlü profesör üstlendi
YEREL HABERLER Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk ...
Kılıç’tan 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Kılıç’tan 25 Aralık mesajı
Büyükşehir, kurtuluşun yüzüncü yılında iki sergiyi sanatseverlerle buluşturdu
YEREL HABERLER Büyükşehir, kurtuluşun yüzüncü yılında iki sergiyi ...
Silah kaçakçılarına operasyon: 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Silah kaçakçılarına operasyon: 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep FK’da şok ayrılık Gaziantep FK, Kenan Özer ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı
YEREL HABERLER Gaziantep FK’da şok ayrılık Gaziantep FK, Kenan Özer ...
Kurtuluşun 100. yılında ‘Antep Savunması’ anlatıldı GAÜN’de “Antep Savunması” konferansı
YEREL HABERLER Kurtuluşun 100. yılında ‘Antep Savunması’ ...
Dev kongre merkezi Cumhurbaşkanı’nı bekliyor
YEREL HABERLER Dev kongre merkezi Cumhurbaşkanı’nı bekliyor
Kurtuluşunun 100’üncü yılında Gaziantep Kahramanları sergide anıldı
YEREL HABERLER Kurtuluşunun 100’üncü yılında Gaziantep Kahramanları ...
GAÜN’de “kariyer oyunları” etkinliği
YEREL HABERLER GAÜN’de “kariyer oyunları” etkinliği
Tahmazoğlu: “Şehrimiz gazilik unvanını sonuna kadar hak ediyor”
YEREL HABERLER Tahmazoğlu: “Şehrimiz gazilik unvanını sonuna kadar ...
Arabanlı çiftçilere don uyarısı
YEREL HABERLER Arabanlı çiftçilere don uyarısı
Hayrullah Kubba'dan 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Hayrullah Kubba'dan 25 Aralık mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.