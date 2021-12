Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik" "Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin gerçekleriyle ekonominin işleyişle ilgisi bulunmayan ülkemizin kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Ve bunu bir saatte atıverdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi yanındaki alanda gerçekleştirilen Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, ABTürkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü ve Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası, Yunus Emre Cem Evi gibi yapımını tamamlanan projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, pitbul gibi yırtıcı hayvanların sahiplerine uyarıda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Tüm belediyelerimize sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama hem de o canları korumalarını istiyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen hadise. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın. Bu yavrumuzu ambulans uçakla aldırdık Antalya Üniversitesi'ne götürdük. Bu operasyonlarda Türkiye’nin bir numarası olan Prof. Dr. Ömer Bey'e, kendisine teslim ettik. İnşallah yapılacak operasyonlarla yavrumuzu sağlığına kavuştururuz" dedi.

Erdoğan, konuşmasında kendisine gösterilen karşılamadan memnuniyetini dile getirerek, "Havalimanından bu yana caddenin sağı soluyla büyük bir duruş ve karşılama gördük. Gaziantep’i zaten hep böyle gördük. Siz bizi yola çıktığımızdan bu yana yalnız koymadınız, her zaman yanımızda oldunuz. Biz de Gaziantep’i özlemişiz. Antep’i Gaziantep yapan ruh, maşallah tüm canlılığıyla tüm haşmetiyle karşımda duruyor. Bugün Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı. Antep’i savunurken şehit düşen genciyle yaşlısıyla binlerce kahramanın her birini rahmetle tanzim ediyorum. Rabbim bir daha bu şehre düşman ayağı değdirmesin. Bir asır önce istiklal ve istikbal ateşi yakanların torunları, ekonomi ve insani kalkınmanın meşalesini taşıyorlar" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in sahip olduğu imkanların kıymetini bildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaosun bedelini kardeşlerin yükünü omuzlayarak yüklenen Gaziantep, sahip olduğu imkanların kıymetini çok iyi bilir. Biz kardeşlerimize onlara gönderecek yer aramayız, eğer silahlardan kaçmışlarsa, ölüm saikiyle evini terk etmişse, bugün de açarız, yarın da açarız. Onun için şu anda ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var. Ama Bay Kemal bundan rahatsız. Niye? Çünkü O'nun kardeşlik anlayışı diye bir anlayışı yok. Onlar bu ülkedeki vatandaşına da böyle davranıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bize oy verin, size elektiriği bedava vereceğiz" şeklindeki konuşmasına da tepki göstererek, "Şanlıurfa’ya gidiyor bir başka yalan söylüyor, Adana'da bir başka yalan söylüyor. Şanlıurfa’da belediyeyi bize verin elektriği bedava verelim diyor. Be hey gafil, elektriği bedava verme hakkına belediye başkanı sahip mi? Fatma Hanım, var mı böyle bir yetki? Adana’ya gittin, Adana Belediyesi CHP'de. Adana'nın yarsısı çiftçi. Hadi Adana'nın yarısına elektriği ver. Elektriği veren biziz biz. Elektriği Enerji Bakanlığı verir be hey cahil. Zaten hayatınız yalan. Seçimlerden önce suyu, elektriği bedava vereceğiz dediler, neyi bedava verdiler? 2023 giden bu yolda bu tuzaklara düşmeyelim, bunları hüsrana uğratalım" cevabını verdi.



Gaziantep'e övgü

Erdoğan, konuşmasın bir asır önce Antep'in düşmanları topraklarından attığını hatırlatarak, "81 vilayetin tamamında Şahin Beyler'in, Şehit Kâmiller'in daha nice aslan yürekli evlatların verdiği emaneti yere düşürmeyen, sadece bölgesinde değil ülkesinin yıldızı olmuştur. Öncü şehirler vardır. İşte Gaziantep öncü şehirlerden bir tanesidir. Gaziantep geçmişten bugüne böyle öncü bir şehir olmuştur. Önümüzdeki kalabalığı görüp de gurur duymamak mümkün mü? Bu şehir dün Milli Mücadele'nin öcüsüydü, bugün kalkınmanın öncüsüdür. Dün düşmanı bu topraklardan atmıştınız, bugün de üretimle düşmanın bu topraklara tekrar göz dikmesini engelliyorsunuz. Geçmişlerini bildikleri bugüne hakim oldukları gibi geleceği de iyi okuyorlar. Ülkemizin ekonomi tarihine geçen Anadolu aslanları tabiri bu şehirden çıkmıştı. Sizler muhacire ensar oldunuz. En güzel örneğini bu şehirde sergilediniz. Hiçbir kalkınma hamlesi, hiçbir kuşatıcı politika sahaya çıkmadan başarıya ulaşamaz" dedi.



Kılıçdaoğlu'na beyran, kebap ve baklava tavsiyesi

Erdoğan, konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na fabrika göndermesinde bulunarak, Gaziantep'e giderek beyran, kebap ve baklava yemesini tavsiye etti. Erdoğan, "Sizler gayretiniz ve başarınızla bu bölgenin kaderini değiştirdiniz. Gaziantep bizim her yerde örnek gösterdiğimiz model olarak sunduğumuz gururumuzdur. Gaziantep şimdi 6'ncı OSB'yi kuruyor. Bay Kemal, lütfedip gelirsen yerini gösterirler. Kendilerini fabrikaları da saymaya bekleriz. Bu vesileyle beyranını, kebabını, baklavasını yerler ağızları tatlanır. İnsanıyla muhabbet edip yürekleri ferahlar" şeklinde konuştu.



5 milyarı aşkın yatırım hizmete açıldı

Erdoğan, yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon lira olan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışının gerçekleştireleceğini belirterek, "Eğitimde yatırım bedeli 1 milyar 82 milyon lira olan okul ve pansiyonları resmen bugün hizmete açıyoruz. Bu yatırımlarla birlikte derslik sayısı 24 bini geçti. Sıradaki yatırımlarla birlikte 32 bine ulaşacak. 2002’de bu sayı 6 bini bile bulmuyordu. Türkiye’nin de Gaziantep’inde nerede nereye geldiğini bu örnek bile gösteriyor. İstanbul’da bu sabah gelirken üst geçit gövdesine bir pankart asmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yurtları var diye. Bizim şu anda KYK olarak Türkiye genelinde açmış olduğumuz yurtların sayısını ben unuttum. Ama Bay Kemal ve avanesinin böyle yurt, okul derdi yok. Sağlıkta Gaziantep Üniversitesi 250 yataklı çocuk hastanesi ve 50 yataklı böbrek nakli hastanesini açıyoruz. TOKİ tarafından Kuzeyşehir projesinde tamamlanan bin 134 konutu ve ticaret merkezini, İlbank tarafından inşa edilen 'Islahiye Beykent Kuzeyşehir İçme Suyu ve Kanalizasyonu Projesi'nin resmi açılışını da yapıyoruz. En önemli eserlerden biri de Gaziantep Havalimanı yeni terminal binasıdır. Gaziantep’in hava yolu ulaşımını en modern şekilde karşılayacak olan terminal binasının açılışını buradan yapıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Alaaddin Yavaşça adına inşa edilen Eğitim ve Kültür Merkezi'ni açıyoruz. Onun için ruhuna Fatiha okuyalım. Bugün defnedildi" diye konuştu.



Yeminli Türk düşmanları

Erdoğan konuşmasının devamında ise "Yeminli Türkiye düşmanlarından terör örgütlerine, küresel tetikçilerine kadar herkes kimlere saldırıyorsa, sizin de olacağınız yer onların yanıdır. Bugün bizlere, AK Partili kadrolara, Cumhur İttifakı'na saldıranlara dikkatlice bakıldığında ülkemizin ve milletimizin düşmanı kim olduğunu görürsünüz. Biz milletimizin diline ve gönlüne konuşuyoruz. Onların bize ok atıp kılıç sallaması millete olan muhabbetlerden kaynaklanmıyor. Hesapları da başkaları için kurulu. Bunun son örneğini döviz kurunda son dönemde yaşanan dalgalanmada gördük. Döviz yükseldikçe Türk ekonomisi batacak bize de yer doğacak diye seviniyor, yerlerinde duramıyorlardı. Dalgalanma 81 milyonun her birinin hayatını olumsuz etkiliyordu. Bizim meselemiz kurun şu veya bu olduğu değildir. Kurun seviyesini şartlar ve imkanlar belirler. Ben ekonomistim. Benim işim bu. 40 yıl siyasette bu türlerle uğraştık. Türkiye’nin gerçekleriyle ekonominin işleyişle ilgisi bulunmayan ülkemizin kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık. Ve bunu bir saatte atıverdik. Bunu büyütmek için ortada gezen milletvekilleri ve ekonomistleri hayretle seyrettik. Akla mantığa sığmayan senaryoları ne karanlık hayalleri gördük mü, bunları yaşadık mı? Ülkesinin milletinin felaketi uğruna iktidar peşinde olanlara şahitlik ettik. Bu süreç boyunca biz hep çalıştık. İş zıvanadan çıkmaya başlayınca programımızı kamuoyu ile paylaştık. Halbuki bu iniş çıkışların olmasını gerektiren bir durum yoktu. Küresel finans krizine rağmen uluslararası yatırımcılar ülkemize akın ediyor. Kendi sanayicimiz sürekli kapasite büyütüp yeni elemanlar arıyor. Lojistik sektörümüz döneminin en karlı dönemini yaşıyordu. Hizmetler sektörü salgından sonraki en hareketli döneninin tadını çıkarıyordu. Ülkeyi kriz ikliminden çıkarmak için canla başla çalıştık. Ülkemizin 20 yıllık kazanımlarını yok etmeyi hedefleyenler hemen seçim çağrılarıyla ortaya döküldü. Bay Kemal, Meral Hanım boşuna uğraşmayın seçim Haziran 2023 de yapılacak, öne gelmesi diye bir şey söz konusu değildir.

Bu süreçte ülkemizin yaşadığı sıkıntılar karşısında faizleri arttırın, bundan başka çözüm yok diyenler. Bay Kemal ne diyordun? Faizi sıfırlayın, her türlü desteği sağlayalım diyordun. Dün ne dedin bugün ne diyorsun. Yaşananlar bunların ne kadar sığ, boş, kifayetsiz ve hazırlıksız olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı" diye konuştu.



Bunlar sürünün hepsini kaybederler

Erdoğan, muhalefetin 3 keçiyi bile güdemeyeceğini belirterek, "Bunlara 3 keçi emanet edip Islahiye Nurdağı yaylarına sürseniz hepsini kaybedeler. Bunlara ne ekonomi, ne güvenlik, ne dış politika emanet edilmez. Bunlar yönettiği belediyelerde yolları yapmayı, çöpleri toplamayı beceremiyor. Ülke bunların elinde kalsa güvenliği terör örgütlerin ekonomiyi IMF’e bırakırlar, aralarındaki kavgadan da fırsat bulurlarsa kendilerine çilingir sofralarında keyif çatarlar. Bizim tek derdimiz ülkemizi yatırımla istihdamla ihracatla cari fazlayla büyütmeye devam ederek hedeflerimize ulaşmaktır. Türkiye’nin dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmasına hiç olmadığımız kadar yakınız. Bizi en iyi ihracatı yıllık 10 milyarı bulan Gaziantep anlar. Gaziantep’in en güçlü şekilde yanımızda olacağımızdan şüphem yok" diye konuştu.

Erdoğan ile birlikte programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gaziantep milletvekilleri, belediye başkanları, sanayiciler, iş adamları da katıldı.

Gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin açılışı, yapılan video konferans bağlantısı ile gerçekleştirildi.

