Güneydoğu'nun en büyük kongre merkezini Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneydoğu'nun en büyük kongre merkezini Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete açtı

İHA

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri için şehri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Gaziantep'e kazandırdığı ve Güneydoğu'nun en büyüğü olan Kongre ve Sanat Merkezi'nin açılışını yaptı.

Güneydoğu'nun en büyük kongre merkezini Cumhurbaşkanı Erdoğan hizmete açtı

Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri için şehri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun Gaziantep’e kazandırdığı ve Güneydoğu’nun en büyüğü olan Kongre ve Sanat Merkezi’nin açılışını yaptı.

Gaziantep’teki birçok yatırımın toplu açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev tesisten övgüyle bahsetti. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki el sanatları sergisini gezen Başkan Erdoğan, piyano çalan çocukları dinledikten sonra Şahinbey Belediyesi Koro ekibiyle birlikte ‘Beraber Yürürdük Biz Bu Yollarda’ şarkısını söyledi. Ev sahibi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kongre Merkezi’nin tanıtımı sırasında Gaziantepli bakır ustaları tarafından yapılan dev ibriği Cumhurbaşkanı’na hediye etti.

"Muhteşem eser"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Kongre Merkezi’nin muhteşem bir eser olduğunu belirterek, “Kongre ve Sanat Merkezi'nin açılışını yapıyoruz. Bu muhteşem eser Şahinbey'e, Gazi Şehrimiz, Gaziantep'imize. Hayırlı olsun. Mübarek olsun. Gerek Başkanımıza, mimarından, mühendisine, tüm işçilerimize bu emekleri sebebiyle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum” dedi.

"Örnek kurum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Belediyesi’nin projelerini ve yatırımlarını örnek göstererek, “Şahinbey Belediyemiz mimarisiyle, salonlarıyla, fuayesiyle, içindeki diğer üniteleriyle gerçekten Gaziantep'e yakışır bir eser olan Kongre ve Sanat Merkezi'ni şehrimizin hizmetine sundu. Yine kendisinin yaptığı Yeşilvadi Millet Bahçesi'nin önündeki 12 kilometrelik 50 metre genişliğe sahip Yeşilvadi Bulvarı'nı tamamladı. Mavikent projesinin 1245 konuttan oluşan yeni etabının, Serinevler'de 210 konutun, Yamaçtepe'de konutların inşasını bitirdi. Ayrıca Akkent Spor Köyü, Galericiler Sitesi, Tekstilkent Meydanı ve Katlı Otoparkı, Yeşilvadi Polis Amirliği, Mavikent Pazar Yeri’yle çok sayıda sosyal tesis, park, cami, restorasyon projesi de yine Şahinbey Belediyemizce tamamladı. Türkiye'nin kaynak üretme ve bütçesini iyi kullanma konusundaki örnek kurumu Şahinbey'in toplam yatırım tutarı 1.193.000.000 TL olan bu eser ve hizmetlerinin de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Kültür ve sanat alanında çığır açacak"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dev tesisin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmasından dolayı büyük mutluk duyduklarını belirterek, “Gaziantep’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladığımız bu mutlu günümüzde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Şahinbey ilçemize kazandırdığımız Kongre ve Sanat Merkezi’mizin açılışını gerçekleştirdik. Tesisimiz 37.500 metrekare inşaat alanı, 11 salonu ve 4.134 m fuaye alanı ile Gazi Şehrimizin kültürüne, sanatına çok büyük katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ‘kültür ve sanat alanlarına daha çok yatırım yapacağız’ söylemine uygun olarak bu tesis kültür ve sanat alanında yeni bir çığır açacak. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'mizin Gaziantep’imize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Şahinbey'de bir çok projenin açılışı yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi önünde gerçekleştirdiği açılış töreninde dev tesisin yanı sıra Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi, Yeşilvadi ve Boğaziçi Bulvarları, Sosyal Tesisler, Pazar Yerleri, Parklar, Camiler, Mavikent 5. Etap, Yamaçtepe ve Serinevler Konutları, Akkent Spor Köyü, Tekstilkent Meydanı ve Otoparkı, Oto Galericiler Sitesi, Şıh Meydanı ve içindeki yapıların restorasyonu gibi Gaziantep’teki birçok projenin açılışını gerçekleştirdi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi
Bölgenin ve Gaziantep'in en önemli kongre ve sanat merkezlerinden biri olan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 1.600 kişilik büyük salon, 2 adet 450 kişilik salon, 1 çok amaçlı, 1 Black Box salon, 2 toplantı salonu, 2 küçük salon, 2 küçük nikah salonu, kafeterya ve 3000 m büyüklüğünde fuaye salonu bulunuyor. Ayrıca düzenlenen etkinliklerde park sorunu yaşanmaması için 2 katlı otopark yer alıyor.

Dünyaya örnek direniş
Bundan 100 yıl önce Gaziantepliler dünyaya örnek bir direniş ortaya koydular. 10 ay 9 gün süren; 6317 şehit ve 7 bine yakın gazi verilen şanlı mücadeleden sonra 6 Şubat 2021 tarihinde TBMM tarafından Antep’e “Gazilik” unvanı verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan: Çapsızlıklarını örtmek için felaket tellallığı yapanlara kulak asmadık/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Erdoğan: Çapsızlıklarını örtmek için felaket ...
Erdoğan: Çapsızlıklarını örtmek için felaket tellallığı yapanlara kulak asmadık (2)
YEREL HABERLER Erdoğan: Çapsızlıklarını örtmek için felaket ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik" "Beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur spekülasyonu denilen bir ...
Erdoğan: Çapsızlıklarını örtmek için felaket tellallığı yapanlara kulak asmadık
YEREL HABERLER Erdoğan: Çapsızlıklarını örtmek için felaket ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yavrumuz için gereken yapılacak, hesabını verecekler" "Bu köpekler zengin köpeği" "Halen o adamlar babasını nasıl kandırırız derdindeler"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yavrumuz için gereken ...
AK Parti Sözcüsü Çelik“Millet Kılıçdaroğlu’nu bir kere daha yanıltacak” “Bir sonraki seçimin galibi yine AK Parti olacak”
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik“Millet Kılıçdaroğlu’nu bir ...
İkna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu
YEREL HABERLER İkna yoluyla teslim olan terörist, ailesiyle ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’te
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’te
Teslim olmaya ikna edilen terörist, ailesine kavuştu Polis ikna etti, terörist ailesine kavuştu 6 yıl önce örgüte katılan terörist, Gaziantep’te ailesiyle buluştu
YEREL HABERLER Teslim olmaya ikna edilen terörist, ailesine ...
Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Kurtuluşun 100. yıldönümü törenle kutlandı
Gaziantep’in kurtuluşu ‘Bir Asrın Hikayesi’ programında anlatıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’in kurtuluşu ‘Bir Asrın Hikayesi’ ...
Küçük Asiye'yi Antalya'ya Bakan Gül uğurladı
YEREL HABERLER Küçük Asiye'yi Antalya'ya Bakan Gül uğurladı
CAHİDE, Asiye’nin acısını paylaşıyor
YEREL HABERLER CAHİDE, Asiye’nin acısını paylaşıyor
Harabeye dönen 400 yıllık han, müzeye dönüştürülecek
YEREL HABERLER Harabeye dönen 400 yıllık han, müzeye dönüştürülecek
Harabeye dönen 400 yıllık han, müzeye dönüştürülecek
YEREL HABERLER Harabeye dönen 400 yıllık han, müzeye dönüştürülecek
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Antalya'ya sevk edildi
YEREL HABERLER Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Antalya'ya sevk ...
Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonu
Gaziantep’te sahipsiz pitbull paniği Sahipsiz pitbull köpek koruma altına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep’te sahipsiz pitbull paniği Sahipsiz pitbull ...
İhracatın yıldızları ödül töreni MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş, ve Başak Traktör’e ödül verildi
YEREL HABERLER İhracatın yıldızları ödül töreni MST Constructıon ...
SANKO Dış Ticaret A.Ş.’ye ihracatın yıldızı ödülü SANKO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Gaziantep ihracatta başarı destanı yazıyor”
YEREL HABERLER SANKO Dış Ticaret A.Ş.’ye ihracatın yıldızı ...
Güneydoğunun yıldız ihracatçıları ödüllendirildi Yüksek ihracata katkı sunan Güneydoğulu firmalara “yıldızlı” ödül
YEREL HABERLER Güneydoğunun yıldız ihracatçıları ...
Gaziantep'te sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte içki operasyonu
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk edildi Asiye’nin tedavisi için Bakan Koca devreye girdi Minik Asiye’nin tedavisini ünlü profesör üstlendi
YEREL HABERLER Pitbull saldırısına uğrayan Asiye, Antalya’ya sevk ...
Kılıç’tan 25 Aralık mesajı
YEREL HABERLER Kılıç’tan 25 Aralık mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.