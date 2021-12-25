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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Kurs Merkezi’nin açılışını yaptı

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Kurs Merkezi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin tarafından merhum Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın adının verildiği Karataş’taki GASMEK merkezinin resmi açılışını yaptı.

Vefatıyla bütün ülkeyi yasa boğan ünlü Türk sanat müziği bestekarı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’nın adının yaşatılacağı Karataş’taki kurs merkezinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı. Açılış konuşmasının ardından protokol, merkezi gezerek GBB Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nın şehirdeki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın hatırası GASMEK’te yaşatılacak
Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk sanat müziğinin duayen bir ismini kaybettiklerine dikkati çekerek, “Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca üstadımızı ahirete uğurladık. Hakk'a uğurladık. Kendisini Hakk'a uğurlarken burada da görüldüğü üzere eğitim merkezinde onun adına açılış yapıyoruz. Rabbim Alâeddin Yavaşca hocamızı cennetiyle buluştursun” diye konuştu.

Modern mimarisiyle göz dolduran merkezde 14 atölye, spor salonu ve 210 kişi kapasiteli çok amaçlı salonun yanı sıra kreş bölümünde 7 derslik, 1 uyku odası bulunacak. Ayrıca merkez kütüphane ve hikâye odası, ebru, mozaik, resim, teknoloji robot, ahşap ve müzik atölyeleri, seminer odası, eğitmen odası ve bunlara hizmet eden mekanlarla da vatandaşa hizmet verilecek.

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