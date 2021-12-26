Önce uzuvlarını sonra hayatını kaybetti Hayat arkadaşına yürek dağlayan veda

Hastalıkların yakasını bırakmadığı Orhan Gazi Doğan, kaldırıldığı hastanede 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hastalıklardan dolayı iki ayağını kaybeden eşine senelerdir gözü gibi bakan Akife Doğan’ın hayat arkadaşını “Güle güle” diyerek cenaze aracından uğurlaması yürekleri dağladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve tuğla fabrikasından emekli olan Orhan Gazi Doğan'ın yakasını hastalıklar bırakmadı. Önce ayağı kırılan, ardından şeker hastalığı nedeniyle 2 yıl arayla iki ayağı da kesilen Doğan, bugüne kadar KOAH ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklar nedeniyle 7 kez ameliyat oldu. Sürekli diyalize giren Doğan, kimi zaman koltuk değneği, kimi zaman tekerlekli sandalyeyle ailesinin de yardımıyla hayatını idame ettirdi.



Akülü araca çocuklar gibi sevinmişti

9 gün önce rahatsızlanması sonucu Gaziantep’te özel bir hastaneye kaldırılan Doğan, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Cenazesi memleketi İslahiye’de toprağa verilen Doğan, yıllardan beridir hayali kurduğu akülü araca 3 ay önce kavuşmuştu. Doğan’ın İslahiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından hediye edilen akülü araca, çocuklar gibi sevinmesi duygulandırmıştı.

Eşinin cenazesinde gözyaşlarını tutamayana Akife Doğan’ın hayat arkadaşını cenazeden sonra “Güle güle” diyerek uğurlaması yakınlarını duygulandırdı. Akülü araca çok sevindiğini söyleyen Doğan, “O bana bir çuval para verseler almam demişti. Akülü aracı kullanıyordu. Çokta kullanamadı. O benim bekçimdi” diye konuştu.

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