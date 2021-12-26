ALG Spor şov yaptı

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 2. haftasında evinde ağırladığı İlkadım Belediyesi Yabancı Pazar Spor’u 90 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spir, Kadınlar Süper Lig'in 2. haftasında İlkadım Belediyesi Yabancı Pazarspor'u ağırladı. Batur Sahası'nda oynanan maçta ALG Spor, İlkadım Belediyesi kadın futbol takımını 90 mağlup etti. Samsun ekibi karşısında sarıgrili takımın gollerini Kristina, Ruth, Ebru (2), Medine, Mariem, Kezban, Ecem ve Ece Tekmen attı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta ALG Spor, rakibini farklı yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı..

Başkan Ali Gözcü tebrik etti

İlkadım Belediyesi karşısında alınan farklı galibiyetin ardından Başkan Ali Gözcü takımı tebrik etti. Gözcü, “İlk hafta galibiyeti kaçırmıştık ama lig uzun maraton biz ipi göğüsleyeceğiz. İlkadım Belediyesi karşısında güzel oyunla farklı galibiyete imza atan teknik ekip ve oyuncularımızı kutluyorum" dedi.

"Daha iyi bir ALG Spor izlettireceğiz"

İlkadım Belediyesi karşısında alınan farklı galibiyetin ardından kısa bir açıklama yapan teknik direktör Hasan Vural, “Oyuncularımı mücadelelerinden ve aldıkları farklı galibiyetten dolayı kutluyorum.. İyi mücadele ettiler ve hafta içi çalıştığımız taktiği harfiyen uyguladılar. 45 hafta sonra daha iyi bir ALG Spor izlettireceğiz inşallah. Emeği geçen herkese ve bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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