Gaziantep’te yabancı uyruklu şahsı öldüren zanlı tutuklandı

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Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki Mahmod Shabek'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan birisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi'nde iddiaya göre, gece saatlerinde sokakta yürüyen yabancı uyruklu Mahmod Shabek, kimliği tespit edilemeyen şahısların silahlı saldırısına uğramış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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