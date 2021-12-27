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Türkiye sektör şampiyonu Altunkaya’ya , "İhracatın Yıldızı" ödülü

İHA

Türkiye sektör şampiyonu Altunkaya’ya , "İhracatın Yıldızı" ödülü

Meyve ve sebze mamulleri sektörünün ihracat şampiyonu ve Gaziantep’te en fazla ihracat yapan 3’üncü firma olan Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş.’ye, "İhracatın Yıldızı" ödülü verildi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne kayıtlı 13 bine yakın üye içerisinde en fazla ihracat yapan ilk 100 firmaya düzenlenen törenle “İhracatın Yıldızı” ödülü verildi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen ödül töreninde, üretim, istihdam ve ihracata sağladığı katkılardan dolayı Gaziantep merkezli Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş.’ye "İhracatın Yıldızı" ödülü verildi.
Teymur Continental Hotel’de düzenlenen törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı.
Altunkaya ödülünü TİM Başkanı İsmail Gülle’den aldı
Meyve ve sebze mamulleri sektöründe Türkiye’nin en fazla ihracat yapan firması olan Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş., en fazla ihracat yapan firmalar arasında Türkiye genelinde 63., Gaziantep’te ise 3. sırada yer alıyor. Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, ödülünü TİM Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz’dan aldı.
“Ülkemiz için, tüm insanlar için üretmek zorundayız”
Altunkaya İnş. Nak. Gıda Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, "İhracatın Yıldızı" ödülünü almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Kalkınmanın, refahın, dolayısıyla da insanların mutluluğunun üretim, istihdam ve ihracattan geçtiğini belirten Mahsum Altunkaya, "Bizler sanayiciler olarak daha fazla üretmek, istihdam oluşturmak ve ihracat yapmak için çalışıyoruz. Ülkemiz için, tüm insanlar için üretmek zorundayız. Çünkü biliyoruz ki, üretmeden gelişmek, kalkınmak ve müreffeh bir hayat sürmek mümkün değildir. Bu nedenle Altunkaya Şirketler Grubu olarak daha güçlü bir Türkiye için, insanlarımızın refahı için yatırım, üretim, istihdam ve ihracatımızı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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