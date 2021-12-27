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Kılıç, “9 Işığın Güncel Yansımaları”nı anlattı Kılıç: “9 ışık doktrin Türk gençliğinin reçetesidir”

İHA

Kılıç, “9 Işığın Güncel Yansımaları”nı anlattı Kılıç: “9 ışık doktrin Türk gençliğinin reçetesidir”

Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı'nın düzenlediği '9 Işık Vizyonunda Ülkücü Gençlik Çalıştayı’na Gaziantep Milletvekilleri Sermet Atay, A. Muhittin Taşdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç panelist olarak katıldı.
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç gerçekleşen çalıştayda, “9 Işığın Güncel Yansımaları” konusunu anlattı. Yabancı ideolojilerin dayatılmaya çalışıldığı bir dönemde MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in güçlü bir Türkiye inşa etmek için ‘9 Işık Doktrini’ hayata geçirdiğinin altına çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Dokuz Işık Doktrini marifet ve fazilet ehli Ülkücüler tarafından güncelliğini korumakta ve tavizsiz uygulanmaktadır” dedi.
'9 Işık Vizyonunda Ülkücü Gençlik Çalıştayı’na panelist olarak katılan Başkan Kılıç, “Dokuz Işık Doktrini, Kurucu Genel Başkanımız Cennet Mekan merhum Başbuğ Alparslan Türkeş Beyefendinin yabancı ideolojilerin dayatılmaya çalışıldığı bir dönemde Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyetini içinde bulunduğu buhranlı ve sıkıntılı günlerden kurtarıp milli ve manevi değerler üzerinde yükselen güçlü bir Türkiye inşa etmek ülküsüyle hayata geçirdiği bir kalkınma reçetesidir. Milliyetçilik, Ülkücülük, Ahlakçılık, İlimcilik, Toplumculuk, Köycülük, Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik, Gelişmecilik ve Halkçılık, Endüstricilik ve Teknikçilik” ana başlıklarıyla ortaya konan Dokuz Işık Doktrini marifet ve fazilet ehli Ülkücüler tarafından çok güçlü şekilde güncelliğini korumakta, MilliyetçiÜlkücü camia çatısı altında yüreği vatan aşkıyla çarpan her birey tarafından tavizsiz uygulanmaktadır, uygulanmaya da devam edecektir. Dün merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in, dünyanın nizamını tesis etmek gayesiyle Ülkü Erlerinin gönlüne nakış nakış işlediği ‘Nizamı Alem’ davasını batı bugün, globalleşme ve küreselleşme kavramı adı altında düzenlemeye çalışmaktadır. Dünyadaki kurum ve kuruluşlar, Dokuz Işık Doktrini diye adlandırdığımız ülkü ve ilke yolunu ‘olmazsa olmaz’ adı altında iyi yönetim ilkeleri, katılımcılık, açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik, hukuka uygunluk gibi başlıklarda adlandırmaktadır. Günümüzde dokuz ışık doktrininde yer alan; Ahlakçılık ilkesinin yerine empati, Toplumculuk ilkesi yerine katılımcı, Ülkücülük ilkesi yerine strateji kavramı, Milliyetçilik ilkesi yerine bireycilik, gelişmecilik ilkesi yerine inovasyon, ilimcilik ilkesi yerine otomasyon ve teknoloji, Köycülük ilkesi yerine kırsal kalkınma, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller kavramını içeren Hürriyetçilik ilkesi yerine özgürlükçülük, endüstri ve teknikçilik ilkesi yerine ileri teknoloji, sibernetik alan terimlerinin günümüzde kullanılması Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in attığı adımların ve verdiği kararların ülkücü Türk gençliğinin geleceğini ne kadar doğru şekillendirdiğinin ve ne kadar ileri görüşlü bir lider olduğunun ispatıdır. Dokuz Işık Doktrinin temelinde ve ruhunda yüreğimize işlendiği yüksek bir bilinç düzeyi ve ulvi bir gaye ile Türklük gurur ve şuuruna, İslam ahlak ve faziletine, yoksullukla savaşa, adalette yarışa, birliğe, kardeşliğe, kısacası hak yolu, hakikat yolu, Allah yoluna çağırısı ile imanlı ve ahlaklı bir nesil oluşturma maksadı yatmaktadır. Dokuz Işık Doktrin Ülkücü Gençliğin milletini birinci sınıf standartta necip ve soylu bir millet yapabilme hedefinde tavizsiz uygulaması gereken bir paroladır. Başta İl Ocak Başkanımız Hakan Demirkan başta olmak üzere bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Gerçekleşen çalıştay sonrası Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Demirkan, Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan, Gaziantep Milletvekilleri Sermet Atay, A. Muhittin Taşdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’a katkılarından dolayı plaket verdi.

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