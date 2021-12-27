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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşçılık öğrencileri yine tam not aldı

İHA

Aşçılık öğrencileri yine tam not aldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Aşçılık ve İkram Hizmetleri Programı öğrencileri, Öğretim Görevlisi Dr. Metin Sürme, Öğretim Görevlisi Ali Nadir Zeyrek, Öğretim Görevlisi İbrahim Demir ve Öğretim Görevlisi Meryem Can’ın katkılarıyla hazırlanan uygulamalı final sınavında hazırladıkları yemekleri sundukları jüriden tam not aldı.
GAÜN Uygulama Turizm Oteli’nde gerçekleşen törende konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, sınav denilince stresli bir şekilde kâğıt ve kalemi alıp sınav salonlarına girdiğimizi hatırlarız. Ancak bugün öğrencilerimiz uygulamaları olarak hünerlerini sergileyerek farklı bir sınav gerçekleştirdiğini söyleyerek, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Balat, “Güzel bir amaç için bir araya geldik. Hem yiyeceğiz hem de mutlu olacağız çünkü yemeğin mutlulukla bir ilgisi var. Bu yemeklerin yapılmasında öğrencilerin ciddi emekleri var. Bütün öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.
Öğretim Görevlisi Ali Nadir Zeyrek, koordinatörlüğünde 10’uncusu gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen etkinliğin açılışında konuşan Öğretim Görevlisi Ali Nadir Zeyrek, “Gastronomi şehri olan Gaziantep’te mutfak eğitimi görmek için Türkiye’nin değişik illerinden gelen Aşçılık programı öğrencilerimiz, Gaziantep Üniversitesi çatısı altında aldıkları eğitimin gücünün ve kalitesinin kendilerine verdiği özgüvenle kendi elleriyle hazırladıkları yemekleri siz değerli misafirlerin beğenisine sunuyorlar. Bizlerde başta Üniversitemiz olmak üzere şehrimizin şanına yakışır bir şekilde bundan önce olduğu gibi bundan sonrada devam edecek mesleki donanımla yetişmiş öğrencilerimizin hünerlerini sizlere sunmaktan büyük bir onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.
GAÜN Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yavuz Saka ise öğrencilerin final sınavı için bir araya geldiklerini belirterek, biz sadece ürünleri tatmakla sorumluyuz ama öğrencilerimiz yüklendikleri misyon bakımından daha büyük bir sorumluluk almışlardır diyerek kendilerine her türlü imkânı sağlayan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a ve üniversite yönetimine teşekkür etti.
Etkinliğe, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Balat, Prof. Dr. Recep Yumrutaş ve Mustafa Sarıbıyık, Genel Sekreter Dr. Muhammet Musa Budak, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Semih Saka, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

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