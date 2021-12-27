Duygu Delen'in ölümüne ilişkin rapor mahkemeye ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin rapor mahkemeye ulaştı

DHA

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin rapor mahkemeye ulaştı


Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Duygu Delen´in (17) erkek arkadaşının evinin balkonundan düşüp öldüğü olaya ilişkin Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'ndan beklenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, hayatını kaybeden Duygu Delen'in balkondan düşerken canlı olduğu tespitine yer verildi.
Duygu Delen, geçen yıl 13 Ağustos'ta, Batıkent Mahallesi'nde, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca tutuklu yargılanan Kaplan, 6 ay önceki duruşmada 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi, ancak başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Daha önce 3 ayrı raporun hazırlandığı ve tarafların çelişkili bulduğu için itiraz ettiği Duygu Delen'in ölümüne ilişkin yargılamayı yapan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'ndan detaylı rapor talebinde bulundu.
Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor, cuma günü mahkeme ulaştı. Olayın anlatıldığı raporun sonuç kısmında ise ilginç bilgilere yer verildi. Adli ve tıbbi belgelerin Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca yeniden değerlendirildiği belirtilen raporda; Duygu Delen'in ölümünün yüksekten düşme ile gerçekleştiği belirtilerek, "Yüksekten düşme eylemi öncesi ayrıca künt bir travmaya maruz kalıp kalmadığı, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiğinin mevcut verilerle bilinemedi" denildi.
'DUYGU DÜŞERKEN CANLIYDI, EVDEKİ KANLAR MEHMET KAPLAN'A AİT'
Raporda, daha önce şiddete maruz kaldığı için Delen'in kol ve bacaklarında oluşan izlerin ise yüksekten düşme sonrasında zemine çarpmanın etkisi ile oluşabilecek nitelikte olduğu vurgulanarak, "Çocuğun hangi pozisyonda düşmeye başladığının mevcut verilerle bilinemediği, olayın gerçekleştiği dairenin bir alt katında bulunan çamaşır tellerine temas nedeniyle düşüş pozisyonunda değişiklik meydana gelebileceği değerlendirmiştir. Dava dosyasında mevcut tıbbi belgeler ve otopsisinden elde edilen bulgular dikkate alındığında, çocuğun düşme esnasında canlı olduğu, bilinç durumunun mevcut verilerle bilinememektedir" ifadelerine yer verildi.
Raporda, olayın gerçekleştiği evden alınan kan örneklerinin tutuklu sanık Mehmet Kaplan'a ait olduğu ve Duygu Delen'a ait DNA profili elde edilemediği vurgulanarak, "Diğer hususlar hakkında adli tıbbi değerlendirme yapılamadığı, adli tahkikat ile mahkemenizce aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur" görüşüne yer verildi.
Öte yandan geçen hafta yapılan duruşma adli tıp raporu gelmediği için şubat ayına ertelendi. Şubat ayında yapılacak yargılamada, detaylı adli tıp raporu ile birlikte karar verilmesi bekleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-12-27 12:29:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te dehşet Eski kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü Eski eşinin arabasını yakmaya geldi, eski kayınpederini öldürdü Hatice Yıldırım: “O beni öldürmeye geldi ama babamı öldürdü” Vahşi cinayeti hüngür hüngür ağlayarak anlattı
YEREL HABERLER Gaziantep’te dehşet Eski kayınpederini kalbinden ...
Aşçılık öğrencileri yine tam not aldı
YEREL HABERLER Aşçılık öğrencileri yine tam not aldı
Fadıloğlu’na, Yüzme Federasyonu’ndan “Onur Ödülü”
YEREL HABERLER Fadıloğlu’na, Yüzme Federasyonu’ndan “Onur Ödülü”
Duygu Delen davasında yeni gelişme Adli Tıp Üst Kurulu: “Duygu düşerken canlı” Adli Tıp’tan Delen’in ölümüne ilişkin yeni rapor
YEREL HABERLER Duygu Delen davasında yeni gelişme Adli Tıp Üst ...
Oba, GAİB ihracat şampiyonluğunu da aldı
YEREL HABERLER Oba, GAİB ihracat şampiyonluğunu da aldı
Kılıç, “9 Işığın Güncel Yansımaları”nı anlattı Kılıç: “9 ışık doktrin Türk gençliğinin reçetesidir”
YEREL HABERLER Kılıç, “9 Işığın Güncel Yansımaları”nı anlattı Kılıç: ...
Sağlamer İMO'ya başkan adayı
YEREL HABERLER Sağlamer İMO'ya başkan adayı
Türkiye sektör şampiyonu Altunkaya’ya , "İhracatın Yıldızı" ödülü
YEREL HABERLER Türkiye sektör şampiyonu Altunkaya’ya , "İhracatın ...
Cumhurbaşkanı yerli X-ray cihazını Gaziantep’te inceledi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı yerli X-ray cihazını Gaziantep’te ...
MHP fiyat indirimi için sahada
YEREL HABERLER MHP fiyat indirimi için sahada
Gaziantep’te yabancı uyruklu şahsı öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te yabancı uyruklu şahsı öldüren zanlı ...
ALG Spor şov yaptı
YEREL HABERLER ALG Spor şov yaptı
Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına mermi gibi saplandı Güvenlik görevlisinin feci ölümü kamerada Kontrolsüz dinamit patlaması ölüm saçtı Kontrolsüz patlatılan dinamit güvenlik görevlisini hayattan kopardı
YEREL HABERLER Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisinin kafasına ...
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yaşlı ...
Pitbull cinsi köpeklerin minik Asiye’ye saldırı anı kamerada Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Küçük çocuğun saldırı öncesi hayvanlarla oynadığı, ardından köpeklerin bir anda kendisine saldırdığı görüldü Asiye Ateş’e ait fotoğraflarda ise küçük kızın hayvanları çok sevdiği, söz konusu köpeklerle daha önce sarmaş dolaş olduğu görüldü
YEREL HABERLER Pitbull cinsi köpeklerin minik Asiye’ye saldırı anı ...
Önce uzuvlarını sonra hayatını kaybetti Hayat arkadaşına yürek dağlayan veda
YEREL HABERLER Önce uzuvlarını sonra hayatını kaybetti Hayat ...
Kıraç ve Zeynep Bastık sevilen şarkılarıyla gazi şehirlileri mest etti
YEREL HABERLER Kıraç ve Zeynep Bastık sevilen şarkılarıyla gazi ...
İhracatın Yıldızları ödüllerinde, Tiryaki Grup'a 3 ödül
YEREL HABERLER İhracatın Yıldızları ödüllerinde, Tiryaki Grup'a 3 ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’ten ayrıldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’ten ayrıldı
Erdoğan: Çapsızlıklarını örtmek için felaket tellallığı yapanlara kulak asmadık (3)
YEREL HABERLER Erdoğan: Çapsızlıklarını örtmek için felaket ...
SANKO Camisi’nin temeli atıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: “SANKO ailesine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum” SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Bu değerli eser şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun”
YEREL HABERLER SANKO Camisi’nin temeli atıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye yerinde duramıyor sıçrıyor. Ana muhalefet, yavru muhalefetin liderinin ne olduğundan haberi yok" "Birilerinin yeni asgari ücret miktarını kurdaki dalgalanmayla küçüksemeye çalıştığını görmüştük. Şimdi tekrar kur düştü ama aynı kişilerin, onların tekrar hesap yaptığını görmedik"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle buluştu Cumhurbaşkanı ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAÜN’de yapılan hastaneleri hizmete açtı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAÜN’de yapılan hastaneleri ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca Kurs Merkezi’nin açılışını yaptı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.