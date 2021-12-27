Üniversite öğrencileri glutensiz unlu mamüller üretim tesisinde

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Gaziantep Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı’na bağlı Glutensiz Unlu Mamüller tesisini ziyaret etti.

Glutensiz ürünler hakkında bilgi edinmek ve glutensiz ürünlerin yapımını yerinde öğrenmek amacıyla düzenlenen gezide, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Melike Keskin ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yolun ilgisini çeken ziyaret kapsamında üretim tesisi gezilerek, glutensiz unlarla yapılan tüm ekmek ve pastane ürünlerin incelemesi yapılarak sonrasında glutensiz beslenmeyle ilgili farkındalık oluşturularak ekmek yapım aşamasına geçildi. Glutensiz Bir Başka Kafede satışa sunulan ekmekler usta öğreticilerin yanında şef adayı öğrencilerin dokunuşlarıyla hazırlandı.

Hazırlanan ekmekler pişerken öğrencilerin yönelttiği sorular uzman öğreticiler tarafından yanıtlandı. Eğitim kapsamında; glutensiz unun özelliğinden dolayı yapılacak ekmeğin hamur suyu özelliği, ısısı, yoğurma biçimi, süresi, hamuru bağlama şekli, mayalama ısısı ve süresi, nem değeri, ortam, fırının teknik özelliği, pişirme derecesi ve süresi gibi önemli unsurlara dikkat çekildi.

Eğitimin sonunda Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi tarafından öğrencilere Glutensiz Bir Başka Kafe’nin açılma ve üretime geçilme hikayesi anlatıldı. Glüten rahatsızlığı olan bireylerin verdikleri olumlu tepkilerinden bahsederek, Gaziantep için gerekli olan bir üretimi yapmaktan gurur duyduklarını ifade ettiler. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü son sınıf öğrencilerine azimlerinden ve mesleki isteklerinden dolayı hediye takdim edilerek, işin en lezzetli kısmına geçilerek fırından çıkan glutensiz ekmeklerin tadımı ve lezzet değerlendirmesi yapıldı.

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