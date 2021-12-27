İnsan kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, insan kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyon sonucu yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Göçmen KaçakçılığıKişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Bankacılık Kanununa Muhalefet suçlarından 1’i organizatör olmak üzere 3 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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