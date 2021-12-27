Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 22 şüpheli tutuklandı

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirirken, gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2026 Aralık 2021 tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar sonucu; 1 kilo 214 gram metamfetamin, 263 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 36 gram eroin, 22 gram esrar, 63 adet uyuşturucu hap, 6 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili 271 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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