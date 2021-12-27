Tedavi gören çocuklar hastane duvarı boyandı

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kampüsünde yapımı tamamlanarak hastaların hizmetine açılan Çocuk Hastanesinin duvar boyaması, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Halı Tasarımı Programı ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin işbirliğiyle tamamlandı.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat’ın da katıldığı etkinlikte çeşitli çizgi film kahramanları, çiçek ve hayvan motifleri resmedildi. Çocuk hastanesinde tedavi gören hastaların ve yakınlarının da katıldığı etkinlik sırasında boyama aktivitelerine katılım sağlayan çocuklara Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri deneyimlerini paylaştı. Üniversite ile Gaziantep halkının işbirliği sağlanması hedeflenen etkinlikte, Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında gerçekleşerek gerçek hedef kitlesine ulaşıldığı belirtildi.

Boyama etkinliği; Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Özer, Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, Öğr. Gör. Tuğrul Alparslan Damgacı, Öğr. Gör. Özlem Çoşkun, Öğr. Gör. Naime Yüksel Çalık ve Arş. Gör. Bekir Baba’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

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