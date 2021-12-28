Gülsan Holding’e GAİB’ten iki ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülsan Holding’e GAİB’ten iki ödül

İHA

Gülsan Holding’e GAİB’ten iki ödül

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen “İhracatın Yıldızları” 2020 Ödül Töreninde Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve TİM tarafından açıklanan Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk bin firması arasında yer alan iki firma ödüllendirildi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 2020 yılında ihracat gerçekleştiren ilk yüz firmanın ödüllendirildiği İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. ve Gülpa Pazarlama ve Dış Tic. A.Ş. ihracatta ki başarılarından dolayı ödüllendirildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı. Ödül Töreninde Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.’nin ödülünü Ak Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel Gülsan Holding Başkan Vekili Vedat Topçuoğlu’na, Gülpa Pazarlama ve Dış Tic. A.Ş’nin ödülünü İyi Parti Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Hüseyin Filiz Gülsan Holding Kambiyo Müdürü Yılmaz Ertokuş’a takdim etti.
“Hep birlikte her zamankinden daha çok çalışmak zorundayız”
Pandemiyle birlikte bütün dünya gibi Türkiye’nin de zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, “Bu süreçte üretim ve ihracatın önemi daha da artmıştır. Pandemiyle birlikte bütün ülkeler olduğu gibi ülkemizde de bazı zorluklar yaşanmaktadır. Küresel bir krizden etkilenmemek için her zamankinden daha fazla çalışmalı, üretimi arttırmalı ihracatımızın sürdürülebilirliğini korumalıyız. Üretim ve ihracatın artışı beraberinden istihdamın artışını da sağlayacaktır. Bugün GAİB tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları ödül töreninde bütün firmalarımızla gurur duyduk. Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren iki şirketimizin de ödüllendirilmesi bizleri de mutlu etti. Başarıda emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Acarsan Makarna yıldızlar arasındaki yerini aldı
YEREL HABERLER Acarsan Makarna yıldızlar arasındaki yerini aldı
100’üncü yılda “Gazi Şehir Gaziantep” için tasarladılar, ödülleri kazandılar
YEREL HABERLER 100’üncü yılda “Gazi Şehir Gaziantep” için ...
Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu çalışanlarını ekonomik dalgalanmalara ezdirmeyecek bir ücret artışı temel talebimizdir"
YEREL HABERLER Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı Sağlık-Sen ...
Gaziantep kalesinde 100. yıla özel ses ve ışık gösterisi
YEREL HABERLER Gaziantep kalesinde 100. yıla özel ses ve ışık ...
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama
Tedavi gören çocuklar hastane duvarı boyandı
YEREL HABERLER Tedavi gören çocuklar hastane duvarı boyandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 22 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 22 şüpheli ...
Şahinbey Ampute’den farklı tarife
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute’den farklı tarife
Destansı mücadele milli mücadelede anlatıldı
YEREL HABERLER Destansı mücadele milli mücadelede anlatıldı
Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 2 şüpheli ...
İnsan kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İnsan kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
GAÜN’de bağımlılıkla mücadelede işbirliği protokolü
YEREL HABERLER GAÜN’de bağımlılıkla mücadelede işbirliği protokolü
Halı tasarımı öğrencilerinin online sektör eğitimi
YEREL HABERLER Halı tasarımı öğrencilerinin online sektör eğitimi
Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı ...
Kurtuluşun 100. yılında dereceye girenler ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Kurtuluşun 100. yılında dereceye girenler ödüllerini ...
Silah kaçakçılarına operasyon: 25 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Silah kaçakçılarına operasyon: 25 kişi tutuklandı
Kansere yenik düşen terör gazisi son yolculuğuna uğurlandı Terör gazisi Murat Erdoğan kansere yenik düştü
YEREL HABERLER Kansere yenik düşen terör gazisi son yolculuğuna ...
Üniversite öğrencileri glutensiz unlu mamüller üretim tesisinde
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri glutensiz unlu mamüller üretim ...
Onkoloji hastalarına ‘’Siz Her Zaman Güzelsiniz’’ etkinliği
YEREL HABERLER Onkoloji hastalarına ‘’Siz Her Zaman Güzelsiniz’’ ...
Eski eşinin aracını yakmaya kalktı, engel olan babasını öldürdü
YEREL HABERLER Eski eşinin aracını yakmaya kalktı, engel olan ...
Duygu Delen davasının sanık avukatından rapor açıklaması Akbulut: “Mehmet’in tutukluluğunu gerektiren bir durum kalmadı”
YEREL HABERLER Duygu Delen davasının sanık avukatından rapor ...
Duygu Delen'in ölümüne ilişkin rapor mahkemeye ulaştı
YEREL HABERLER Duygu Delen'in ölümüne ilişkin rapor mahkemeye ulaştı
Gaziantep’te dehşet Eski kayınpederini kalbinden bıçaklayarak öldürdü Eski eşinin arabasını yakmaya geldi, eski kayınpederini öldürdü Hatice Yıldırım: “O beni öldürmeye geldi ama babamı öldürdü” Vahşi cinayeti hüngür hüngür ağlayarak anlattı
YEREL HABERLER Gaziantep’te dehşet Eski kayınpederini kalbinden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.