Kışın aktivite, beslenme ve uyku ile ruh sağlığınızı güçlendirin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kışın aktivite, beslenme ve uyku ile ruh sağlığınızı güçlendirin

İHA

Kışın aktivite, beslenme ve uyku ile ruh sağlığınızı güçlendirin

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Psikoloğu Merve Özdede, kış depresyonuna karşı fiziksel aktivite, iyi beslenme ve kaliteli uyku önerisinde bulundu.
Psikolog Merve Özdede fiziksel aktivitenin ruh sağlığı açısından önemine ve kış depresyonuna karşı alınabilecek önlemlere hakkında bilgi verdi. Psikolog Özdede, düzenli fiziksel aktivite yapmanın insan vücudu üzerindeki birçok olumlu faydaları herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçek olduğunu vurguladı. Özdede, fisiksel aktivetenin başlıca yararlarını ise vücuttaki organ ve sistemlerin daha uzun süreli ve sağlıklı bir şekilde fonksiyonlarını devam ettirmesi, bağışıklığın güçlenmesi, dolayısıyla organizmaya zararlı mikroplara ve birçok hastalığa karşı direnç sağlaması olarak sıraladı.
Özdede, "Fiziksel aktivitenin fiziksel yararları kadar psikolojik yararları da göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Ruhsal çöküntüler, kaygı bozuklukları, kısa ve uzun süreli depresyon gibi rahatsızlıkların gelişmesinin nedenleri arasında aktivite kısıtlılığı bulunmaktadır. Bunun giderilmesi, birçok hastalıklarda olduğu gibi ruhsal rahatsızlıklarda da hem tedbir hem de tedavi görevi görmektedir. Fiziksel aktivite kısıtlılığı stres bozukluklarını veya depresyonu getirebilir Aktivite kısıtlığının olduğu dönemlerde; beynimiz açığa çıkmayan enerjiyi bir şekilde atmak eğilimine girecektir ki hareketsiz ve kapalı kalmış bir bünye de bu yoğun stres durumu ve öfke nöbetleri, sinirlenme olarak kendini göstermektedir. Kısaca söylemek gerekirse bedensel olarak atılamayan olumsuz enerji fiziksel olarak somatizasyon bozukluklarına neden olabilirken, ruhsal olarak stres bozuklukları veya depresyona neden olabilmektedir" dedi.

"Depresyon en çok kış aylarını seviyor"
Özdede, kış döneminde depresyona neden olan şikayetlerin arttığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz kış döneminde daha önce belirttiğimiz şikâyetler daha yoğun gündeme gelmeye başlamakta. Bunu etkileyen faktör ise aktivite eksikliğine eşlik eden hava şartları. Gecelerin uzadığı, gündüzlerin ise kısa ve güneş ışığından yeteri kadar faydalanamadığımız kış mevsimi şartlarında yeteri kadar uyusak bile uykusuz, yeteri kadar beslensek bile yorgun ve halsiz hissederiz. UykuUyanıklık dengemizi sağlayan melotonin hormonu bu dengesizlikten kaynaklı üretimini arttırır ve bizde uykulu ve yorgun bir hale sebep olur. Yorgunluk şikâyeti dışında melatonin artması, serotonin hormonunda azalmaya neden olur. Çok bilindiği üzere serotonin hormonu bizim ruhsal iyilik halimizi destekleyen en önemli faktörlerden. Dolayısıyla yorgunluğa ek olarak kendimizi iyi hissetmeme durumu ile de karşı karşıya kalabiliriz" şeklinde konuştu.

Depresyona karşı etkili 3 silah: aktivite, beslen ve uyku
Özdede, kış depresyonuna karşı fiziksel aktiviteye, iyi beslenmeye, iyi uyumaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Zorlu kış mevsimleri başta olmak üzere hayatımızın tamamında daha zinde, sağlıklı ve ruhsal anlamda iyi hissetmek için vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılamak ve gereken desteği karşılamak durumundayız. İyi beslenmek, iyi uyumak, kendimize zaman ayırmak ve en baştan bu yana konuştuğumuz fiziksel aktivitelere hayatımızda daha sık yer vermek bu desteği sağlamak için atabileceğimiz en sağlıklı adımlardır. Bir süre öncesine kadar beden ve ruh birbirinden ayrı değerlendirilirken günümüzde bu iki kavramın aslında birbiriyle uyum içinde ve bağlantılı olduğu birçok araştırma ve çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Dolayısıyla bütünsel bir sağlıklı olma halinden bahsedebilmek için bedenimize ve ruhumuza gereken önemi vermeli, iki kavramın birbirini desteklediğini unutmamalıyız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep FK'nın ilk yarı karnesi
YEREL HABERLER Gaziantep FK'nın ilk yarı karnesi
Gülsan Holding’e GAİB’ten iki ödül
YEREL HABERLER Gülsan Holding’e GAİB’ten iki ödül
Acarsan Makarna yıldızlar arasındaki yerini aldı
YEREL HABERLER Acarsan Makarna yıldızlar arasındaki yerini aldı
100’üncü yılda “Gazi Şehir Gaziantep” için tasarladılar, ödülleri kazandılar
YEREL HABERLER 100’üncü yılda “Gazi Şehir Gaziantep” için ...
Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu çalışanlarını ekonomik dalgalanmalara ezdirmeyecek bir ücret artışı temel talebimizdir"
YEREL HABERLER Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı Sağlık-Sen ...
Gaziantep kalesinde 100. yıla özel ses ve ışık gösterisi
YEREL HABERLER Gaziantep kalesinde 100. yıla özel ses ve ışık ...
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama
Tedavi gören çocuklar hastane duvarı boyandı
YEREL HABERLER Tedavi gören çocuklar hastane duvarı boyandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 22 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 22 şüpheli ...
Şahinbey Ampute’den farklı tarife
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute’den farklı tarife
Destansı mücadele milli mücadelede anlatıldı
YEREL HABERLER Destansı mücadele milli mücadelede anlatıldı
Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 2 şüpheli ...
İnsan kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İnsan kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
GAÜN’de bağımlılıkla mücadelede işbirliği protokolü
YEREL HABERLER GAÜN’de bağımlılıkla mücadelede işbirliği protokolü
Halı tasarımı öğrencilerinin online sektör eğitimi
YEREL HABERLER Halı tasarımı öğrencilerinin online sektör eğitimi
Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı ...
Kurtuluşun 100. yılında dereceye girenler ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Kurtuluşun 100. yılında dereceye girenler ödüllerini ...
Silah kaçakçılarına operasyon: 25 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Silah kaçakçılarına operasyon: 25 kişi tutuklandı
Kansere yenik düşen terör gazisi son yolculuğuna uğurlandı Terör gazisi Murat Erdoğan kansere yenik düştü
YEREL HABERLER Kansere yenik düşen terör gazisi son yolculuğuna ...
Üniversite öğrencileri glutensiz unlu mamüller üretim tesisinde
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri glutensiz unlu mamüller üretim ...
Onkoloji hastalarına ‘’Siz Her Zaman Güzelsiniz’’ etkinliği
YEREL HABERLER Onkoloji hastalarına ‘’Siz Her Zaman Güzelsiniz’’ ...
Eski eşinin aracını yakmaya kalktı, engel olan babasını öldürdü
YEREL HABERLER Eski eşinin aracını yakmaya kalktı, engel olan ...
Duygu Delen davasının sanık avukatından rapor açıklaması Akbulut: “Mehmet’in tutukluluğunu gerektiren bir durum kalmadı”
YEREL HABERLER Duygu Delen davasının sanık avukatından rapor ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.