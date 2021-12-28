Gaziantep’te 2 kilo 480 gram esrar yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir ikamette yaptığı aramada 2 kilo 480 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir ikamette yaptığı aramalar sonucu 2 kilo 480 gram esrar maddesi ve 1 adet dijital terazi ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemlerinin de devam ettiği açıklayan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların kararlıkla sürdürüleceğini ifade etti.

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