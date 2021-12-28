(ÖZEL) Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum (YENİDEN)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum (YENİDEN)

DHA

(ÖZEL) Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum (YENİDEN)


Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek dünya kısa kulvar rekorunu kırdı. Fenerbahçeli milli yüzücü Sakçı, ''Çok gururluyum. Bundan sonra her zaman üzerine koyarak yoluma devam edeceğim'' dedi. 
Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Sakçı, Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştirerek dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek yarışı ilk sırada tamamlayan Sakçı, aynı zamanda 25 saniyenin de altına inen ilk sporcu olarak da tarihe geçti.
'GURURLUYUM'
Fenerbahçe´nin milli sporcusu Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada dünya rekorunu kırdığı için çok gururlu olduğunu söyledi.
Sakçı, aynı zamanda 25 saniyenin altına inen de ilk sporcu olduğunu, bunun için de ayrıca mutluluk yaşadığını kaydetti. 1 hafta öncesinde katıldığı dünya şampiyonasında talihsiz bir olay yaşadığını anlatan Emre Sakçı, kuralın farklı yorumlanması sebebiyle haksızlığa uğradıklarını, ancak cevap vermek için güzel bir fırsatın Gaziantep'te doğduğunu ve bunu da başardığını söyledi.
Emre Sakçı, amacının yeni rekorlar olduğunu ifade ederek, ''50 metre kurbağalamada 24.95 ile dünya rekorunu kırdım. 25 saniyenin altına inen de ilk sporcu oldum. Bu rekor için çok gururluyum. Aslında 1 hafta öncesinde dünya şampiyonasında talihsiz bir olay yaşadım. Biraz da hakemlerin iş bilmezliğinden kaynaklıydı bu durum. Kuralı farklı yorumlaması sebebiyle haksızlığa uğradık. Aslında dünya şampiyonluğumuz elimizden alındı. Sonrasında Türkiye Şampiyonası da oraya cevap vermek için çok güzel bir fırsat oldu bizim için. İlk dünya şampiyonluğumuz olacaktı. Ülkem için de çok özel bir şey olacaktı ama maalesef olmadı. Onun yerine böyle bir şey armağan ettik. Bunun için de çok gururluyuz. İnşallah bunun devamı da gelecek. Bundan sonra çalışmalarıma devam ederek, her zaman üzerine koyarak yoluma devam etmek istiyorum. Her ne olursa olsun bir adım daha ileriye gitmek istiyorum. Türkiye'de yüzmeyi çok daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Çünkü çok daha iyilerini hak ediyoruz diye düşünüyorum. Çok daha iyi yerlere gelmek için çalışıyoruz. Onları da gerçekleştireceğiz inşallah'' dedi.
'12 YILDIR KIRILAMAYAN REKORDU'
Türkiye Yüzme Milli Takımı ve Fenerbahçe A Takımı Antrenörü Türker Oktay ise Emre'nin ciddi bir hazırlık süreci geçirdiğini söyledi. 16-21 Aralık tarihinde Abu Dabi'deki dünya şampiyonasına katıldıklarını ve Emre'nin orada rekor kırmak için hazırlandığını belirten Oktay, orada hakemler tarafından haksız bir şekilde diskalifiye edildiklerini ve bunun da cevabını burada verdiklerini kaydetti.
Türker Oktay, ''Şu an burada Türkiye Kulüplerarası Puanlı Yüzme Şampiyonası var. Yarın da milli takım için seçmeler başlayacak. Kulüplerarası şampiyona 25 metrelik kısa kulvar olarak düzenleniyor. Milli takım için ise 50 metre olarak düzenleniyor. 16-21 aralık tarihinde Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'na katıldık. Esas hazırlandığımız yer orasıydı. Orada hakemler tarafından haksız bir şekilde diskalifiye edildik. Bu rekoru orada kıracaktık ve ülkemize ilk birinciliğimizi elde edecektik. Diskalifiye edildiğimiz yarı finalde bile yaptığımız derece dünya şampiyonluğuna denk geliyordu. Bu durum bizi hırslandırdı ve bunun cevabını burada çok ciddi bir rekor kırarak verdik. Şu ana kadar rekor 25.25'di ve bu rekor 12 yıldır kırılamıyordu. Sporcumuz Emre Sakçı 25 saniyenin altına inen ilk sporcu oldu'' diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yarışların yapıldığı havuz ve seyirciler
Sporcuların yüzmesi
Türker Oktay ile röp
Emre Sakçı ile röp.
Genel ve detay görüntülerHaber:Kadir GÜNEŞ-Kamera: Ahmet KILIÇ-GAZİANTEP-(DHA)DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet KILIÇ
2021-12-28 11:07:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum
(ÖZEL) Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum
Gaziantep’te 2 kilo 480 gram esrar yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 2 kilo 480 gram esrar yakalandı
Fadıloğlu’dan, memuru memnun edecek imza İmzalanan SDS, yüzde 120 oranında artış sağlayacak
YEREL HABERLER Fadıloğlu’dan, memuru memnun edecek imza İmzalanan ...
Kışın aktivite, beslenme ve uyku ile ruh sağlığınızı güçlendirin
YEREL HABERLER Kışın aktivite, beslenme ve uyku ile ruh sağlığınızı ...
Gaziantep FK'nın ilk yarı karnesi
YEREL HABERLER Gaziantep FK'nın ilk yarı karnesi
Gülsan Holding’e GAİB’ten iki ödül
YEREL HABERLER Gülsan Holding’e GAİB’ten iki ödül
Acarsan Makarna yıldızlar arasındaki yerini aldı
YEREL HABERLER Acarsan Makarna yıldızlar arasındaki yerini aldı
100’üncü yılda “Gazi Şehir Gaziantep” için tasarladılar, ödülleri kazandılar
YEREL HABERLER 100’üncü yılda “Gazi Şehir Gaziantep” için ...
Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş: "Sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu çalışanlarını ekonomik dalgalanmalara ezdirmeyecek bir ücret artışı temel talebimizdir"
YEREL HABERLER Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı Sağlık-Sen ...
Gaziantep kalesinde 100. yıla özel ses ve ışık gösterisi
YEREL HABERLER Gaziantep kalesinde 100. yıla özel ses ve ışık ...
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 22 tutuklama
Tedavi gören çocuklar hastane duvarı boyandı
YEREL HABERLER Tedavi gören çocuklar hastane duvarı boyandı
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 22 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 22 şüpheli ...
Şahinbey Ampute’den farklı tarife
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute’den farklı tarife
Destansı mücadele milli mücadelede anlatıldı
YEREL HABERLER Destansı mücadele milli mücadelede anlatıldı
Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaçak içki operasyonu: 2 şüpheli ...
İnsan kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İnsan kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
GAÜN’de bağımlılıkla mücadelede işbirliği protokolü
YEREL HABERLER GAÜN’de bağımlılıkla mücadelede işbirliği protokolü
Halı tasarımı öğrencilerinin online sektör eğitimi
YEREL HABERLER Halı tasarımı öğrencilerinin online sektör eğitimi
Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Kardeş şehirlerden kurtuluş günü için anlamlı ...
Kurtuluşun 100. yılında dereceye girenler ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Kurtuluşun 100. yılında dereceye girenler ödüllerini ...
Silah kaçakçılarına operasyon: 25 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Silah kaçakçılarına operasyon: 25 kişi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.