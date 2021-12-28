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Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te girdiği virajda kontrolden çıkıp devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.

Yukarı Beylerbeyi Mahallesi´nde öğle saatlerinde Mahmut Kısacık yönetimindeki 46 ADS 695 plakalı beton mikseri, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Kısacık yaralandı. Mahmut Kısacık, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-12-28 12:06:46



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