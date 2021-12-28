Virajı alamayan beton mikseri devrildi, içerisindeki sıvı beton yola döküldü Kaza sonucu mikser sürücüsü yaralandı

Gaziantep'te, virajı alamayan beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı. Olay sonrası mikser içerisinde bulunan beton yola döküldü, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Olay, öğle saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi İpekyolu üzerindeki Bedri İncetahtacı Köprülü Kavşağı İbrahimli dönüşünde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaat alanına sıvı beton taşıyan Mahmut Kısacık idaresindeki 46 ADS 695 plakalı beton mikseri, dönüşü alamayınca önce savrularak bariyerlere çarptı, sonrada devrildi. Meydana gelen kaza sonucu mikser sürücüsü yaralanırken, mikser içerisinde bulunan sıvı beton yola döküldü.

Yaralanan sürücü, kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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