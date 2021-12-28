Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan Halil Bozkurt (55), hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e çıktı.
Düztepe Mahallesi'nde yaşayan Halil Bozkurt, 25 Aralık Cumartesi günü alkol aldıktan sonra evinde fenalaştı. Durumu fark eden ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi Bozkurt'u ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Metil alkol zehirlenmesi tanısıyla yoğun bakıma alınan Bozkurt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bozkurt'un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. 2 çocuk babası Halil Bozkurt'un hayatını kaybetmesiyle kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı, 8'e yükseldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2021-12-28 13:08:31
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