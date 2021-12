İhracatçılar 2022 hedefi için kenetlendi "Dış ticaret fazlası veren Türkiye" hedefi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Yeni Yıl Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "İnşallah yakın zamanda ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize el birliğiyle ulaşacağız. 2022’de bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) geleneksel "Yeni Yıl Buluşması", TİM'in ev sahipliğinde, Başarsoft ve BitTurk ana sponsorluğu, Arzum ve PAGEV'in katkılarıyla hibrit olarak gerçekleşti.

Buluşmada konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "80’li yıllarda ekonomimizin dışa açılmasıyla birlikte, Türkiye’nin dışa açık büyüme modeli, ekonomi gazeteciliğinin de yükselişinde tetikleyici oldu. Türkiye’nin makroekonomik dinamikleri özel sektör odaklı bir değişim gösterirken, ekonomi gazeteciliği de büyüyen Türkiye ekonomisinin hem duyurulması hem tanıtılması rolünü üstlendi. 30 yıl boyunca birlikte bugünlere geldik" ifadelerini kullandı.

Gülle, dünyada olağanüstü bir dönemden geçildiğinin altını çizerek, "Geçmiş yıllardaki sıcak temasa henüz yaklaşamadık ama geldiğimiz bu noktayı da küçümsemeyelim. Önemli bir yol kat ettik. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu virüsten tamamen kurtuluruz ve 2022 son yıl olur" şeklinde konuştu.

Her şeye rağmen bu sürecin güzel ve mutlu haberlerini ihracat ailesinin yaptığının altını çizen Gülle, "İhracat bu süreçte ülkemizin yüzünü güldürdü. Ay sonlarında rekorlar açıkladık. Özellikle 2021 yılının şu ana kadar olan sürecinde 11 ayın 10'unda rekor açıkladık. 12 ayın rekorunu da yine sizlerle birlikte Cumhurbaşkanımızın katılımı ile açıklayacağız. Tarihi dönemlerden geçiyoruz. 2020'de insanlık tarihine not düşülecek. 2021 Türkiye'nin üretimi, sanayisi, ihracatı ve büyümesi için pek çok güzel başlık içeren bir dönem oldu. İhracat ailesi olarak bizler de gururluyuz" değerlendirmesinde bulundu.



"Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye" hedefi

Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni ekonomi programından da bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son açıklanan ekonomi programının esas faktörü olmaktan ve bu ülkenin büyümesi ve gelişmesi için hazırlanan modelin üzerine temellendiği bir kurumu temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Ama en önemlisi bunun karşılığını vermekten de mutluluk duyuyoruz. Sizlere bugüne kadarki süreçte ihracatın tabana yayılmasında ve ihracatın bu kadar kabul görmesindeki katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde ihracattaki başarı hikayelerini paylaşma imkanı bulduk ve çok geniş kesimlere ulaştık. Göreve geldiğimizde 60 binler seviyesinde olan ihracat ailemizi 100 binler seviyesine çıkarttık. Her ay bin 5002 bine yakın firmamız ihracata başlıyor. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz."

Aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kurulduğuna dikkati çeken Gülle, “İnşallah yakın zamanda ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize el birliğiyle ulaşacağız. 2022’de bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.



Vefaşükran belgeleri takdim edildi

Buluşmada alanlarında başarılı olan kişilere de çeşitli kategorilerde teşekkür belgesi takdim edildi.

Gecede Türkiye ekonomisine katkıları nedeniyle vefaşükran belgeleri merhum Mustafa Selim Yaşar (Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Murat Ülker (Ülker Yönetim Kurulu Üyesi), Ahmet Nazif Zorlu (Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Tuncay Özilhan (Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Kocabıyık (Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi), Bülent Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Hüseyin Özdilek (Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Zeynep Bodur Okyay (Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO), Davut Doğan (Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Mustafa Aydın (İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, BİL Holding ve BİL Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı), Ruken Mızraklı (Gündüz Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) ve Birol Altınkılıç'a (Kahve Dünyası Kurucusu) verildi.

Buluşmada ekonomi basınında 20 yılını dolduranlara da plaket takdim edildi. Meslekte 20 yılını dolduran isimler şu şekilde:

"Murat Demircan, Mehtap Akbaş Çiftci, Aykut Altındağ, Hakan Ömer Gider, Satfiye Yuva Kireçci, Nazım Özdemir, Tülin Yalman, Hayriye Mengüç, Hale Çakıl, Mürsel Çetin, Emine Kazan, Şükrullah Dolu, Doğan Erdoğan, Ümit Kanoğlu, Asım Aslan, Nevser Eraslan, Adil Uçar, Ozan Köklüçınar, Tülin Köksal, Sema Sertalp, Cazibe Ulutaş, Ebru Baki, Mehmet Ali Dim, Musa Savaş, Ziver Navdar, Doğan Gönüllü, Cabbar Şıktaş".



Yaşam Boyu Onur Üyeliği

Etkinlikte, Hasan Eriş, Osman Saffet Arolat, Osman Ulagay, Meral Tamer, Faruk Türkoğlu, Şemsi Yücel, Rüştü Bozkurt, Şaziye Karlıklı, Güler Akdağ, Ahmet Coşkunaydın, Seda Poyraz Yüksel Uysal, Rafet Ballı, Emre Alkin, Necati Zincirkıran Kenan Akın, Engin Köklüçınar, Zehra Güngör isimlere ekonomi gazeteciliğine katkıları nedeniyle Yaşam Boyu Onur üyeliği belgesi verildi.

Yılın Başarılı iş adamlarına teşekkür belgesini almaya hak kazanan isimler ise şu şekilde oldu:

"Senur Biçer (Arnica Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Önder (Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı), Güran Gökay (Nurus Yönetim Kurulu Başkanı), Nejdet Ayaydın (İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi), Mustafa Gültepe (İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı), Sema Güral Sürmeli (Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı), Süleyman Orakçıoğlu (Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Mustafa Şenocak (İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı), Volkan Atik (Avva Yönetim Kurulu Başkanı), Mert Dorman (THY Kurumsal İletişim Başkanı)".

Buluşmada ayrıca mesleğe katkıları nedeniyle İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, Arif Kızılyalın, Tayfun Devecioğlu, Merdan Yanardağ ve Fikret Çengel'e de ödül verildi.

