Eski kayınpederini öldüren şüpheli tutuklandı



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, eski eşi Hatice Yıldırım'ın aracına zarar veren, kendisini engel olmak isteyen onun babası Bekir Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Aslan (37) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Aslan, geçen yıl 3 çocuğunun annesi Hatice Yıldırım'dan boşandı. Boşandıktan sonra Fransa'ya giden Aslan, 3 ay önce geri döndü. Mehmet Aslan, çocuklarını göremediği ve eski eşi adına aldığı otomobili geri vermesi için Hatice Yıldırım ile tartıştı. Mehmet Aslan, pazar günü otomobilini almak için Hatice Yıldırım'ın işlettiği kuaföre gitti. Yıldırım'ı kuaförde bulamayınca sinirlenen Aslan, yanındaki bıçakla otomobilin lastiklerine zarar verdi. Durumu öğrenen Hatice Yıldırım, babası Bekir Yıldırım´ı aradı. Dükkanın önüne giden Bekir Yıldırım, tartıştığı eski damadının bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Aslan, kendisini savunduğunu öne sürdü. Aslan´ın ifadesinde, "Hatice iş yerinde yoktu. Ben de 3 aydır otomobili vermemesine öfkelenerek, yanımdaki bıçakla lastiklere zarar verecektim. Bu sırada Hatice'nin babası olan eski kayınpederim elinde sopayla yanıma gelip bana saldırdı. Sopa darbeleri ile yaralanınca öfkelenerek kendimi savunmak için bıçağı savurdum. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sadece kendimi savundum. Oraya asla kavga etmek için gitmedim ve olaydan dolayı çok pişmanım'' dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2021-12-28 16:38:56



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