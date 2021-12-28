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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAGİAD'dan öğrencilere mont ve bot desteği

İHA

GAGİAD'dan öğrencilere mont ve bot desteği

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik mont ve bot yardımında bulunuldu. Gaziantep Yardım Vakfı ile koordineli olarak gerçekleştirilen organizasyonda ihtiyaç sahibi çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.
Gaziantep Genç İşadamları Derneği(GAGİAD), çocukların soğuk havadan korunması için yardım kampanyası başlattı. Gaziantep’te eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik düzenlenen yardım kampanyasında yaklaşık 500 öğrenciye mont ve bot yardımı yapıldı. Yardım kapsamında GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gaziantep Yardım Vakfı’na ziyaret düzenledi. Düzenlenen eşya dağıtım törenine katılan GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep Yardım Vakfı yöneticilerle birlikte öğrencilere mont ve botları takdim etti. GAGİAD Başkanı Koçer; “Gaziantep Genç İşadamları Derneği olarak, hayırsever üyelerimizden topladığımız yardımlarla bugün çocuklarımızın tebessüm etmesine vesile olduk. Çocukların mutluluklarına ortak olmanın sevinci anlatılmaz. GAGİAD Ailesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanlarında olduk, bundan sonrada imkânlarımız dâhilinde çocuklarımıza destek olmaktan mutluluk duyacağız. Derneğimizin eğitim ve sosyal yardımlaşma projeleri her zaman devam edecektir” şeklinde konuştu.
Gaziantep Yardım Vakfı Başkanı Ergun Yetkin, desteklerinden dolayı GAGİAD Başkanı Cihan Koçer ve GAGİAD üyelerine teşekkür etti. GAGİAD yöneticilerine Vakıf çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Ergun Yetkin, 400'ün üzerinde aileye düzenli gıda ve ihtiyaç maddesi yardımının yanında, bu ailelerin üniversitede okuyan öğrencilerine de burs vererek hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olduklarını söyledi.
Başkan Ergun Yetkin daha sonra, GAGİAD yöneticileri ile birlikte vakıf binasında gerçekleştirilen sanat ve meslek edinme kurslarını gezdi.

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