Şahinbey'in çehresi değişiyor

Şahinbey Belediyesi 18 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ederken, Şahinbey İlçesi’ni çarpık yapılaşmadan yaşanılabilir modern kent görünümüne kavuşturuyor.

Şahinbey İlçesi’nde 18 bölgede kentsel dönüşüm çalışması başlatan Şahinbey Belediyesi vatandaşlarına daha modern yaşam alanları sunmak amacıyla kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma ve konut yapımını gerçekleştirdi. Şahinbey Belediyesi, kentsel dönüşüm ve daha sağlıklı yollar yapmak adına evlerin ve arsaların kamulaştırmasını vatandaşlarla uzlaşı içerisinde, kimseyi üzmeden gönül rızası gözeterek yapıyor.

“Vatandaşımız için çalışıyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Şahinbey bölgesinde 18 ayrı bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm alanında yaptığımız çalışmalarla şu ana kadar 8 bin 714 evin kamulaştırmasını ve yıkımını gerçekleştirdik. Özdemirbey Caddesi’ni 2 şeritten 6 şeritte çıkardık. Ayrıca İnönü Caddesi’nin yükünü hafifletmek için eski garajlar bölgesine 40 metre genişliğinde Boğaziçi Bulvarını açtık. Diğer alanlarda da çalışmalarımız tam hızla devam ediyor” diye konuştu.

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