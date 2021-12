HKÜ’lü basketbolcuların şampiyonluk gururu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) bilim, kültür ve sanat alanlarındaki faaliyetlerinin yanı sıra, elde ettiği sportif başarılarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Golf ve voleybol başta olmak üzere, bireysel ve takım sporlarında başarılı sonuçlar elde eden HKÜ’nün erkek basketbol takımı da Hatay’da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Basketbol 2. Liginde şampiyon olarak, Türkiye Üniversitelerarası Basketbol 1. Ligine yükseldi.

HKÜ Erkek Basketbol Takımı final müsabakalarında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile mücadele etti. Yoğun maç trafiği sonunda son maçını 35 sayı farkla 9156 kazanan Erkek Basketbol Takımı, tüm HKÜ ailesine Türkiye Üniversitelerarası Basketbol 1.’inci Lige yükselmenin gururunu yaşattı.

Çevrimiçi kutlama yapıldı

Müsabakanın final maçını, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde sayıları 500’ü bulan HKÜ’lü öğrenci ve öğretim elemanı canlı yayında dev ekranda hep birlikte büyük bir coşku ile izledi. Maçın hemen ardından yapılan çevrimiçi bağlantı ile HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli şampiyonları kutladı ve tüm salona alkışlattı.

Coşkulu karşılama

Maçtan sonra kampüse dönen erkek basketbol takımını HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile birlikte erkek basketbol takımında oynayan öğrencilerin yöneticileri ve öğretim elemanları karşıladı. Büyük bir coşku ile karşılanan takım için açık havada Gösteri ve Sanat Merkezi’nde tören düzenlendi.

“Sportif imkânlarımız çok iyi”

“Sporun, öğrencilerimizin kariyer gelişimlerini hızlandırıcı önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. Her alanda olduğu gibi sporda da öğrencilerimizi teşvik ediyor ve destek veriyoruz. Sportif imkânlarımız çok iyi. Öğrencilerimiz de bunları çok iyi kullanıyor ve büyük başarılara imza atıyorlar. Nitekim şampiyon olarak bizlere büyük gurur yaşatan Erkek Basketbol Takımımıza da gönülden tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” diyerek kazanılan kupayı teslim alan Rektör Dereli, takımın her sporcusunu teker teker tebrik etti ve ödüllerini takdim etti.

Şampiyonluk kupasının her birlikte havaya kaldırılmasının ardından, öğretim elemanlarının oluşturduğu takım ile şampiyon takım sembolik bir gösteri maçı yaptı.

