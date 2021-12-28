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Asiye´nin yaralandığı pitbull saldırısına 2 tutuklama daha

DHA

Asiye´nin yaralandığı pitbull saldırısına 2 tutuklama daha


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Asiye Ateş´in (4) oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli, savcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alınarak, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Böylece Asiye´nin yaralandığı olayda tutuklananların sayısı 5´e yükseldi.
Geçen hafta Çarşamba günü Beştepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda babasının apartman görevlisi olarak çalıştığı sitenin basket sahasında oynayan Asiye Ateş, 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan küçük kız, çığlıklarını duyanların kurtarmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Gaziantep´te yapılan tedavisinin ardından talihsiz Asiye, Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanının girişimiyle ambulans uçakla ileri tedavi için Antalya´ya gönderildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Asiye Ateş'in ağır yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan 6 şüpheliden Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve Zeliha Can tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlamaları reddeden şüpheliler, savunmalarında köpeğin kendilerine ait olmadığını öne sürerek olayın nasıl olduğunu bilmediklerini ifade etmesine karşın, delil durumu göz önünde bulundurularak tutuklandı. Sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan A.Ç., savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDILAR
Güvenlik güçlerinin olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada elde edilen yeni bulgu ve delillerin ardından Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak´ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edildi. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Mustafa Elibol ile Süheyla Kurçak, savcılık sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından; 'kasten yaralanmaya sebep olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-12-28 18:44:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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