SANKO Üniversitesi’nden yılbaşı akşamı beslenme uyarısı Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı: “Çeşit bol olduğunda yemekleri tadımlık yemek gerekir”

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı, “Yılbaşı sofralarında çeşit bol olduğundan yemekleri tadımlık yemek gerekir” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, yılbaşı gecesinin, yılın en özel davet gecelerinden olduğunu anımsatarak, “Yeni yılla ilgili olumlu beklentiler insanlara mutluluk veriyor, bu da yılbaşı sofralarına bol çeşit olarak yansıyor” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir yılı karşılamak için etrafında toplandığınız masada, özel yemekler ve unutulmaz lezzetler için özen gösterilir, sofranın da diğer tüm detaylar gibi kusursuz olması istenir” diyen Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, yılbaşı gecesi keyfinin kaçmaması şu noktalara dikkat çekti: “Sofrada seçilecek ana yemek, uzun sohbetler eşliğinde yenilecek salatalar, ara sıcaklar, çorba seçimi, tatlı ikramı gibi çok fazla çeşit bir araya geliyor. Uzun soluklu olan yılbaşı gecesi yemeğinde çeşit de bol olacağından servis porsiyonlarını küçük tutmak gerekir. Yılbaşı gecesinde her yiyecek ve içecekten azar azar tüketilmesi mide rahatsızlıkları yaşanmasını önleyerek, sindirim sistemini de koruyacaktır. Bir yılı geride bırakacak olmanın verdiği sevinç ve rahatlıkla kısıtlamalar kalkar, yılbaşı sofrasında “yemekiçmek” ayrı bir keyif haline gelir ve bu durum bazen aşırıya kaçabilir. Yeni yıla ancak enfes yılbaşı sofralarıyla girilir diye düşünüyorsanız, her şeyden azar azar yemek sindirim sistemini koruyabilir. Ayrıca yılbaşı gecesi alınan fazla kaloriler ve alkollü içecekler vücutta yağ olarak depolanır.”

Ana yemek için hindi iyi bir tercih

Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, yılbaşı sofralarının özel yemeği kabul edilen hindinin iyi bir tercih olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti: “Bir davet sofrasını unutulmaz kılan, gecenin belki de en önemli detayı, ana yemektir. Bu nedenle, yılbaşı gecesi gibi özel gecede, ana yemek seçimi çok önemlidir. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden hindi hem leziz hem sağlıklı bir et alternatifi olarak tercih edilebilir. Özellikle yemeğin yanında alkollü içecek tüketenler et grubu olarak düşük doymuş yağ içeriği nedeniyle yılbaşı sofralarının özel yemeği olarak görülen hindi iyi bir tercih olabilir. Etin pişirilme şekli ve tüketim miktarına da dikkat edilmelidir. Yılbaşı sofrasına konulacak et, ızgara ya da fırında pişirilmeli ve aşırı miktarda tüketimden kaçınılmalıdır. Yılbaşı sofrasında hindi yerine kırmızı et tercih edilecekse yine yağsız ızgara olacak şekilde aşırıya kaçmamak kaydıyla tüketilebilir. Yılbaşı sofrasındaki et yemeğinin yanında mutlaka bol yeşillikli salata, ızgara veya buğulanmış sebzeler tercih edilmelidir.”

Yılbaşı haftası kontrollü beslenerek yeni yılın ilk gününe daha sağlıklı girilebileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, şu uyarılarda bulundu: “Yılbaşı günü akşam yemeğini rahatlıkla yiyebilmek amacıyla gündüz hiçbir şey yememek, fazlasıyla kilo almanıza sebep olur. Gece devam ederken yüksek kalori almamak için, taze sebze ve meyveleri atıştırmalık olarak tercih edin. Yılbaşını evde geçirmek istemeyenlerin en çok rağbet ettiği alternatif, restoranda yemektir. Yılbaşı gecesi yediklerinize dikkat etmek istiyorsanız menülerine önceden ulaşabilirsiniz, böylece alternatiflere göz gezdirip, ne seçeceğinize karar verebilirsiniz.”

Alkol alımı ve kuruyemiş tüketimi

Kontrollü davranmak adına limitsiz içki alternatifi sunan restoranlardan uzak durulmasını öneren Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, “Alkollü içecek tüketilecekse, öncesinde mutlaka bir şeyler yenmesi gerekir. Aç karnınıza alacağınız alkol çok çabuk kana karışır, ilerleyen dakikalarda kan şekerinizde dalgalanmalara yol açarak yeme isteğinizi artırabilir” diye konuştu.

Yılbaşı sofralarında kuruyemiş ve tatlı tüketiminin arttığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yağ içeriği ile yüksek oranda kalori içeren bu besinler, her ne kadar yüksek oranda posa ve kalp damar sağlığı için faydalı doymamış yağ grubu içerse de kalori ve bazılarındaki yüksek sodyum içeriğinden dolayı tüketimine dikkat edilmeli. Aşırı miktarlarda kuruyemiş tüketmemeye özen gösterin. Keyifli sohbetlerin yaşandığı uzun yılbaşı sofralarında ‘tatlı yiyelim tatlı konuşalım’ anlayışı ile tatlı sofralarda yer alır. Ancak yemek çeşidinin bol olduğu sofralar için ağır tatlılardan kaçınılmalıdır. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar, makaronlar, meyve özlerinden hazırlanmış kuplar, seçenek olarak sofralarda yerini alabilir.”

Yılbaşı ertesi için yapılması gerekenler

Yılbaşı ertesi yapılması gerekenlere değinen Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, “Sabah kalktığınızda mideyi rahatlatmak için sindirimi kolay yiyecekleri tercih edin. Yılbaşı gecesinde alınan fazla kalori ve alkolün etkilerini azaltmak için ertesi sabah itibariyle daha yağlı besinlerden uzak durmaya özen gösterin” ifadelerine yer verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Fakılı, “Yılbaşında sevgiyi, sohbeti ve keyfi paylaşmak, yeni yıla güzel umutlarla girmek kutlamaların en güzeli olsa gerek. Yeni yıl size önce sağlık sonra da huzur, bereket, şans ve mutluluk getirsin” temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.

