Antep fıstığında verim yüzde 35 artırılacak



Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığının veriminin artırılması için fıstık bahçelerine 3 bin 'erkek fidan' dikildi. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, ''Hasat zamanı 100 Antep fıstığı meyvesinden 30-35 tanesinin içinin boş olduğunu görüyoruz. Bahçelerde erkek ağaç dikimi ile doğal döllenme uygulaması gerçekleştirerek bu kaybın önüne geçecek ve fıstık verimini yüzde 35 artıracağız" dedi.

Bölgenin önemli gelir kaynaklarından olan Antep fıstığında son yıllarda yaşanan verim ve rekolte kaybı, 42 milyon fıstık ağacının olduğu Gaziantep'te üreticiyi endişelendirdi. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, fıstıkta verimin düşme nedenleri üzerine yaptıkları araştırmada arazilerde tozlanmayı artıracak 'erkek ağaç' olmadığını belirledi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşen İl Müdürü Mehmet Karayılan, kentte fıstık üreticiliği yapan çiftçilere yönelik, verimi artıracak 'erkek fidan' olarak tabir edilen mahsul vermeyen ama tozlanmayı artıran fidan dikimi önerisinde bulundu. Talebin kabul edilmesinin ardından yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı'nca karşılanan 3 bin erkek fıstık fidanı arazilere dikilmeye başladı.

'VERİM ARTACAK'

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Antep fıstığında birim alandaki verimliliği artırabilmek amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını ifade etti. Antep fıstığında dölleyici çeşitler olduğunu anlatan Karayılan, fıstık ağaçlarının erkek ve dişi olarak ayrıldığını belirterek, genelde çiftlilerin fıstık vermediği için 'erkek ağaç' dikmediklerini söyledi. Bu anlayışın yanlış olduğunu ve Antep fıstığında verimin artması için her arazide mutlaka 'erkek ağaç' olması gerektiğini ifade eden Karayılan, şöyle konuştu:

"Antep fıstığında verimliliği artırabilmek amacıyla çalışma başlattık. Antep fıstığında dölleyici çeşitler vardır. Erkek ve dişi olarak bunları mutlaka bahçede tesis edilirken olması gerekiyor. Ancak genelde çiftlilerimiz erkek fidanları fıstık vermediği için dikmiyorlar. Bu çok ciddi yanlış bir anlayış. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Mutlaka 13 ağaca denk gelecek şekilde dişi ağaçla meyve tutan yanında meyve tutmayan bir erkek ağacın olması gerekiyor. Hasat yapılacağı zaman 100 Antep fıstığı meyvesinden 30-35 tanesinin içinin boş olduğunu görüyoruz. Erkek fidan ekimi ile mevcut bahçelerimizde verimini yüzde 35 artırabiliriz. Biz bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz."

'HEDEFİMİZ TÜM ARAZİLERE BU UYGULAMAYI YAYMAK'

Karayılan, verimi artırabilmek için 3 bin erkek fidan dikimi yaptıkları fıstık bahçelerinde üreticileri de bilinçlendirdiklerini ifade etti. Gaziantep dışında bölge illerde de Antep fıstığı ekimi yapılan alanlarda erkek fidan dikiminin yaygınlaşması gerektiğini dile getiren Karayılan, "Şu ana kadar çiftçilerimize 3 bin erkek fidan dağıtımı yaparak bahçelere ekimine katkı sağladık. Hedefimiz bu sayıyı 5 bin fidana çıkarmak" dedi.

Çiftçiler, uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek ilgililere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet KILIÇ

2021-12-29 10:20:58



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