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Şehitkamil’de dev organizasyon Milli sporcular Şehitkamil’de buluştu Vali Gül ve Fadıloğlu, altın kulaçların mücadelesini izledi

İHA

Şehitkamil’de dev organizasyon Milli sporcular Şehitkamil’de buluştu Vali Gül ve Fadıloğlu, altın kulaçların mücadelesini izledi

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası final gününde yarışları takip etti.
Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunun ev sahipliğinde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası; 24 şehirden 80 kulüp, 215 kadın 322 erkek, toplamda 537 sporcunun mücadelesine sahne oldu. 50 Metre Kurbağalama Finali’nde 24 yaşındaki Milli Sporcu Hüseyin Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekorunu geliştirerek, unvanın yeni sahibi olduğu dev organizasyonun final gününde Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye’yi; Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası’nda temsil eden sporcuları yalnız bırakmadı.
“Şehitkamil Belediyesi yüzme sporuna önemli katkılar yaptı”
Organizasyonun final gününde tribünlerde ve kulvarlarda yerlerini alan sporculara seslenen Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediyesinin geride kalan 10 yıllık süreçte yüzme sporuna çok önemli katkılar yaptığını söyleyerek, “Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yılındayız. Bu sene içerisinde birçok sportif aktiviteye ev sahipliliği yaptık. Bilindiği gibi ‘Spor Şehri Gaziantep’ iddiamız vardı. Son 23 yıl içerisinde gerek sporcu sayısı olarak gerek kulüp olarak gerekse de tesis olarak altyapısını önemli ölçüde tamamlamış olduk. Spor Şehri Gaziantep’in en öncelikli yanı, ilk başlayan branşı, yüzme. Burada da Şehitkamil Belediyemizin, son 10 yıldır Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’nun devam eden çalışmalarının artık meyvelerini görmeye başladık. Bu vesileyle Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine, Şehitkamil Belediyesinin her kademesinde çalışan sporcularımıza, antrenörlerimize teşekkür ediyoruz. Bugün bu organizasyonu yapan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Yüzme Federasyonumuza, Şehitkamil Belediyemize, her sporcumuza, hakemlerimize, antrenörlerimize ve bugün bizleri yalnız bırakmayan seyircilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“24 farklı şehirden 80 kulüp ve 537 sporcuyu misafir ettik”
Seremoni sırasında tribünlerde yerleri alan misafirlere seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 farklı şehirden 537 sporcuyu Gaziantep’te misafir etmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Bu organizasyonun, Gaziantep’te gerçekleşmesinde emeği geçen Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı’nın şahsında tüm yönetim kuruluna yürekten teşekkür ediyorum. Bu yıl, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı. Federasyon Başkanımız, hassasiyet göstererek yaklaşık 2 yıldır devam eden bu etkinliklerimize bir müsabakayı da Gaziantep’te yaptırmak üzere karar kılınca, biz de bundan ziyadesiyle mutlu olduk. Özellikle Gaziantep’in kurtuluşu noktasında bizim bir temamız vardı, ‘Bu 100’den Gaziantep’ diye bir çalışmamız vardı. Bunun yanına yüzme etkinliği eklenince, ‘Bu 100’den Yüz’ etkinliğini de ilave ettik. Atalarımız, bundan 100 yıl önce, bu toprakları vatan kılmak adına canlarını, kanlarını feda ettiler; bu toprakları bize vatan ettiler, emanet ettiler. Bize düşen de çağımızın içerisinde daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek, müreffeh ülkeler seviyesine çıkmak ve orada daha da yukarılara tırmanabilmektir. Bu tabi ki gençliğimiz ile oluyor, gençliğimize verdiğimiz değer ile oluyor. Akademik çalışmalar, bizim için önemli ama akademik çalışmaların yanında, sanatsal, sportif, kültürel etkinlikler de bir o kadar önemli. Bugün, spor noktasında icra ettiğimiz bu şampiyonada 24 şehirden yaklaşık 80 kulüp, 537 sporcumuzu Gaziantep’te misafir ediyoruz. Bu misafirperverliğimizi bundan sonraki süreçte de devam ettirmeye hazırız. İnşallah Federasyon Başkanımızın vereceği desteklerle bu başlangıç olur. Bundan sonraki etkinliklerde de yine yüzme camiasını misafir etmekten gurur duyarız. Dün burada gerçekleşen rekor ile birlikte, inşallah bu havuzumuz hem şehrimize hem de ülkemize uğur getirmiş olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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