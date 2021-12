Gönüllü hayvanseverlere ayda yaklaşık 4,5 ton mama dağıtılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) kent genelinde hayvanları koruma ve yaşatma adına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına (STK) her ay düzenli olarak yaklaşık 4,5 ton kedi ve köpek maması desteğinde bulunuyor, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyor.

GBB Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı, kentte bulunan Canpati, Çiçeğin Patileri, Cahide Vakfı gibi STK’lar başta olmak üzere gönüllü hayvanseverlere her ay düzenli olarak 15’er kilodan 20 torba kediköpek maması dağıtarak ayda yaklaşık 4,5 ton mama desteği veriyor. Ayrıca barınma, bakım ve tedavi süreçlerini de STK’lar ile birlikte yürüten büyükşehir, Gaziantep’in dört bir yanına ulaşarak sahipsiz sokak hayvanlarının hayatlarına dokunuyor.

"Başkan Şahin, mama talebimize kayıtsız kalmadı"

Canpati Derneği Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Karabacak, dernek olarak 4 yıldır faaliyet gösterdiklerine dikkati çekerek, “Sokak hayvanlarının beslenme, barınma, tedavi çalışmalarını yürütüyoruz. Elimizden geldiğince şehrimizdeki hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin mama destekleri bu açıdan bizler için çok önemli. Bu konuyu ilk etapta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e anlatmıştık. Mamaya yetişemediğimizi ifade etmiştik. Şehrin her köşesinden bizlerden destek bekleyen çok gönüllü vardı. Sağ olsun Başkanımız Fatma Şahin, bu konudaki talebimize kayıtsız kalmayarak bize her ay düzenli olarak mama gönderiyor. Biz de bunları bizden yemek ve mama bekleyen hayvanlarımıza ulaştırıyoruz.” diye konuştu.

"Her ay 15 kilodan 20 torba kedi köpek maması alıyoruz"

Çiçeğin Patileri Derneği Başkanı Çiçek Yüksel Kalkan ellerinden geldiğince sahipsiz sokak hayvanlarına bakmaya çalıştıklarını belirterek, “Kent genelinde çok fazla sahipsiz sokak hayvanımız var. Bunun yanında bizlerden destek bekleyen gönüllülerimiz de var. Dolayısıyla yetişemiyoruz. Bu noktada da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de bize mama desteğinde bulunuyor. Belediyeden her ay tanesi 15 kilodan 20 torba olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nden mama alıyoruz. Büyükşehir’e bağlı Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı iş birliğinde mamalarımızın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Biz dernek olarak daha çok kentten uzak olan kırsal mahallelere ağırlık veriyoruz.” dedi.

"Sahipsiz sokak hayvanlarımızı yalnız bırakmıyoruz"

Cahide Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, Cahide ailesinin daha önce bir dernek olduğunu ve yakın zamanda vakfa dönüştüğünü vurgulayarak, “Bu anlamda Türkiye ve Gaziantep için bir ilki başardık. Daha da büyüyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarına ulaştırılması amacıyla bizim vakfımıza mama desteğinde bulunuyor. Her ay düzenli bir şekilde kediköpek mamalarını alıyoruz. Devamlı olarak irtibatta olduğumuz büyükşehir ile sokaktaki canlarımızı besleme konusunda ortak çalışıyoruz. Yalnızca beslenme konusunda büyükşehirle birlikte çalışmıyoruz. Bunun yanında hayvanların tedavisi, aşılanması hususlarında da kendilerinden destek alıyor ve faaliyetlerimizi bir arada hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı

"Sahipsiz sokak hayvanları için birlikte çalışıyoruz"

GBB Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler de tüm canlıların bakım, tedavi, barınma ve beslenme konusunda yanında olduklarını aktararak, şunları söyledi: “Sokak hayvanlarımıza gereken yardımı ve ilgiyi ekip olarak sağlıyoruz. Sürekli ve rutin hale getirdiğimiz çalışmalar sivil toplum kuruluşları ve gönüllü hayvanseverlerle birlikte organize ediyoruz. Bizim yetişemediğimiz alanlara iş birliği yaptığımız derneklerimiz, hayvansever dostlarımız dahil oluyor. Bu doğrultuda Canpati, Cansu, Çiçeğin Patileri ve Cahide gibi dernek ve vakıf kuruluşlarına mama desteğinde bulunuyoruz. Toplamda gönüllü hayvanseverler de dahil olmak üzere dernek ve vakıflarımıza yaklaşık 4,5 ton mama yardımı yapıyoruz.”

