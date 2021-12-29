Gönüllü hayvanseverlere ayda yaklaşık 4,5 ton mama dağıtılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllü hayvanseverlere ayda yaklaşık 4,5 ton mama dağıtılıyor

İHA

Gönüllü hayvanseverlere ayda yaklaşık 4,5 ton mama dağıtılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) kent genelinde hayvanları koruma ve yaşatma adına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına (STK) her ay düzenli olarak yaklaşık 4,5 ton kedi ve köpek maması desteğinde bulunuyor, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyor.
GBB Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı, kentte bulunan Canpati, Çiçeğin Patileri, Cahide Vakfı gibi STK’lar başta olmak üzere gönüllü hayvanseverlere her ay düzenli olarak 15’er kilodan 20 torba kediköpek maması dağıtarak ayda yaklaşık 4,5 ton mama desteği veriyor. Ayrıca barınma, bakım ve tedavi süreçlerini de STK’lar ile birlikte yürüten büyükşehir, Gaziantep’in dört bir yanına ulaşarak sahipsiz sokak hayvanlarının hayatlarına dokunuyor.
"Başkan Şahin, mama talebimize kayıtsız kalmadı"
Canpati Derneği Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Karabacak, dernek olarak 4 yıldır faaliyet gösterdiklerine dikkati çekerek, “Sokak hayvanlarının beslenme, barınma, tedavi çalışmalarını yürütüyoruz. Elimizden geldiğince şehrimizdeki hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin mama destekleri bu açıdan bizler için çok önemli. Bu konuyu ilk etapta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e anlatmıştık. Mamaya yetişemediğimizi ifade etmiştik. Şehrin her köşesinden bizlerden destek bekleyen çok gönüllü vardı. Sağ olsun Başkanımız Fatma Şahin, bu konudaki talebimize kayıtsız kalmayarak bize her ay düzenli olarak mama gönderiyor. Biz de bunları bizden yemek ve mama bekleyen hayvanlarımıza ulaştırıyoruz.” diye konuştu.
"Her ay 15 kilodan 20 torba kedi köpek maması alıyoruz"
Çiçeğin Patileri Derneği Başkanı Çiçek Yüksel Kalkan ellerinden geldiğince sahipsiz sokak hayvanlarına bakmaya çalıştıklarını belirterek, “Kent genelinde çok fazla sahipsiz sokak hayvanımız var. Bunun yanında bizlerden destek bekleyen gönüllülerimiz de var. Dolayısıyla yetişemiyoruz. Bu noktada da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de bize mama desteğinde bulunuyor. Belediyeden her ay tanesi 15 kilodan 20 torba olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nden mama alıyoruz. Büyükşehir’e bağlı Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı iş birliğinde mamalarımızın dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Biz dernek olarak daha çok kentten uzak olan kırsal mahallelere ağırlık veriyoruz.” dedi.
"Sahipsiz sokak hayvanlarımızı yalnız bırakmıyoruz"
Cahide Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, Cahide ailesinin daha önce bir dernek olduğunu ve yakın zamanda vakfa dönüştüğünü vurgulayarak, “Bu anlamda Türkiye ve Gaziantep için bir ilki başardık. Daha da büyüyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarına ulaştırılması amacıyla bizim vakfımıza mama desteğinde bulunuyor. Her ay düzenli bir şekilde kediköpek mamalarını alıyoruz. Devamlı olarak irtibatta olduğumuz büyükşehir ile sokaktaki canlarımızı besleme konusunda ortak çalışıyoruz. Yalnızca beslenme konusunda büyükşehirle birlikte çalışmıyoruz. Bunun yanında hayvanların tedavisi, aşılanması hususlarında da kendilerinden destek alıyor ve faaliyetlerimizi bir arada hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı
"Sahipsiz sokak hayvanları için birlikte çalışıyoruz"
GBB Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler de tüm canlıların bakım, tedavi, barınma ve beslenme konusunda yanında olduklarını aktararak, şunları söyledi: “Sokak hayvanlarımıza gereken yardımı ve ilgiyi ekip olarak sağlıyoruz. Sürekli ve rutin hale getirdiğimiz çalışmalar sivil toplum kuruluşları ve gönüllü hayvanseverlerle birlikte organize ediyoruz. Bizim yetişemediğimiz alanlara iş birliği yaptığımız derneklerimiz, hayvansever dostlarımız dahil oluyor. Bu doğrultuda Canpati, Cansu, Çiçeğin Patileri ve Cahide gibi dernek ve vakıf kuruluşlarına mama desteğinde bulunuyoruz. Toplamda gönüllü hayvanseverler de dahil olmak üzere dernek ve vakıflarımıza yaklaşık 4,5 ton mama yardımı yapıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GTO, triko ve hazır giyim sektörüne “519” nitelikli iş gücü kazandırdı
YEREL HABERLER GTO, triko ve hazır giyim sektörüne “519” nitelikli ...
Yazar Ercüment Asaf Yanıç’tan Antep Harbi konferansı
YEREL HABERLER Yazar Ercüment Asaf Yanıç’tan Antep Harbi konferansı
Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası finali yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar ...
Gaziantep FK, Bursaspor karşısında ilk galibiyetini arıyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Bursaspor karşısında ilk galibiyetini ...
Şehitkamil’de dev organizasyon Milli sporcular Şehitkamil’de buluştu Vali Gül ve Fadıloğlu, altın kulaçların mücadelesini izledi
YEREL HABERLER Şehitkamil’de dev organizasyon Milli sporcular ...
+1 kromozomu hayata atılmasına engel olmadı Down sendromlu İbrahim Yümüç, bedava tıraş için geldiği berberde çırak oldu Down sendromlu İbrahim Yümüç, çalıştığı berber dükkanında çalışkanlığıyla göz dolduruyor Hem bahşişleri topluyor, hem de emeğinin karşılığı olan maaşını alıyor
YEREL HABERLER +1 kromozomu hayata atılmasına engel olmadı Down ...
Antep fıstığında verim yüzde 35 artırılacak
YEREL HABERLER Antep fıstığında verim yüzde 35 artırılacak
Şirehan'da yılbaşı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Şirehan'da yılbaşı hazırlıkları tamamlandı
SANKO Üniversitesi’nden yılbaşı akşamı beslenme uyarısı Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Funda Esin Fakılı: “Çeşit bol olduğunda yemekleri tadımlık yemek gerekir”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nden yılbaşı akşamı beslenme ...
GAÜN’de “Ortopedik Onkoloji” toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER GAÜN’de “Ortopedik Onkoloji” toplantısı düzenlendi
Minik Asiye’ye pitbull saldırısında tutuklama sayısı 5’e çıktı Minik Asiye’nin ağır yaralandığı pitbull saldırısında site yöneticisi tutuklandı
YEREL HABERLER Minik Asiye’ye pitbull saldırısında tutuklama sayısı ...
Trafik ışıklarında TIR'ın altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Trafik ışıklarında TIR'ın altında kalarak can verdi
Asiye´nin yaralandığı pitbull saldırısına 2 tutuklama daha
YEREL HABERLER Asiye´nin yaralandığı pitbull saldırısına 2 tutuklama ...
Trafik ışıklarında TIR'ın altında kalarak can verdi
YEREL HABERLER Trafik ışıklarında TIR'ın altında kalarak can verdi
Gaziantep’teki 21 ayrı trafik kazası kameralarda
YEREL HABERLER Gaziantep’teki 21 ayrı trafik kazası kameralarda
HKÜ’lü basketbolcuların şampiyonluk gururu
YEREL HABERLER HKÜ’lü basketbolcuların şampiyonluk gururu
GAÜN’de alkol ve uyuşturucunun zararları anlatıldı
YEREL HABERLER GAÜN’de alkol ve uyuşturucunun zararları anlatıldı
Şahinbey'in çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Şahinbey'in çehresi değişiyor
GAGİAD'dan öğrencilere mont ve bot desteği
YEREL HABERLER GAGİAD'dan öğrencilere mont ve bot desteği
Eski kayınpederini öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eski kayınpederini öldüren şüpheli tutuklandı
Eski kayınpederini öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Eski kayınpederini öldüren şüpheli tutuklandı
Nikah törenine online katıldılar
YEREL HABERLER Nikah törenine online katıldılar
Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında
YEREL HABERLER Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında
GAÜN’lü genç yönetmenin başarısı
YEREL HABERLER GAÜN’lü genç yönetmenin başarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.