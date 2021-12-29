Engelsiz Yaşam Merkezi’ne erişilebilirlik belgesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren “Engelsiz Yaşam Merkezi”, kuruma ait ilk “Erişilebilirlik Belgesi” alan birim oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren “Engelsiz Yaşam Merkezi”, kuruma ait ilk “Erişilebilirlik Belgesi” alan birim oldu.

Engelsiz Kent Gaziantep sloganıyla Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk Erişilebilirlik Şube Müdürlüğü ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir, hizmet binalarının özel gereksinimli, yaşlı ve hamile bireyler için kolaylıkla erişilebilir olması adına düzenlemelere giderek, kamusal alanlarda erişilebilirlik uygulamalarına başladı. Bu alanlardan ilk olarak, zihinsel, fiziksel, işitsel ve görme engelli bireylere hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi, Erişilebilirlik Standartlarını sağlamak amacıyla bina içerisi yatay ve dikey dolaşım, bina çevresi, otoparklarda bahse konu olan standartların tamamını karşıladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gaziantep Valiliği’nce oluşturulan Gaziantep İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda erişilebilirlik belgesini almaya hak kazandı.

Merkezde bulunan tüm kapı genişlikleri ve kapı isimlikleri, cam yüzeyler, tuvaletler, asansörler, danışma bankoları ve merdivenler bu standartlara göre düzenlenmiş olup, ayrıca işitme engelli bireyler için İndüksiyon Döngü Sistemi danışma bankolarında bulunuyor. Binada tüm katlara Braille kabartmalı kat planları, acil durum tahliye planı dikkate alınarak görsel ve sesli ikaz cihazları bina içerisine yerleştirildi. Otoparkta bulunan araç noktaları erişilebilir güzergahlar baz alınarak işaretlendi.

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