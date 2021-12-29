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ALG Spor'dan Dudullu'ya da farklı tarife: 10-0

İHA

ALG Spor'dan Dudullu'ya da farklı tarife: 10-0

Gaziantep ALG Spor, T.Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında karşılaştığı Dudullu Kadın Futbol Takımı'nı 100 mağlup etti.
T.Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ikinci haftada İlkadım Belediyesi'ni 90 mağlup eden Gaziantep ALG Spor, hafta içi mesainde evinde ağırladığı Dudullu Kadın Futbol Takımı'nı da 100 mağlup ederek fırtına gibi esti. Batur Sahası'nda taraftarının desteğiyle Dudullu karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Gaziantep ALG Spor, sahadan 100'lık farklı galibiyetle ayrılarak İlkadım'ın ardından Dudullu'yu da farklı mağlup etti. Gaziantep ALG, bu skorla taraftarının da yüzünü güldürdü.
İkinci yarı coştular
Sarıgrili takım evinde konuk ettiği Dudullu karşısında ilk yarıyı 40 önde kapatırken ikinci yarıda coşarak farka koştu. ALG Spor'da Dudullu karşısındaki 5 gol atan Mariam maçın yıldızı olurken, ev sahibi ekibin diğer gollerini ise Ecem Esen, Eda, Ebru, Ecem Cömert attı. Bir golü de Dudullu savunması kendi kalesine attı.
Sarıgrili takım, ligin 3. haftasında aldığı farklı galibiyet ile puanını 7'e çıkararak zirve takibini sürdürdü.

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