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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul başkanları Şahinbey'de toplandı

İHA

Okul başkanları Şahinbey'de toplandı

Gaziantep Valiliği’nin koordinasyonunda oluşturulan "Gazi Şehir Okul Meclisleri" projesi Şahinbey Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı.
Eğitimin niteliğinin arttırılması, karar alma ve yönetim konusunda katılımcılığın sağlanması, öğrenci, öğretmen, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliğinin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Gaziantep Valiliği koordinesinde oluşturulan Gazi Şehir Öğrenci Meclisleri’nin Şahinbey İlçe Meclis toplantısı Şahinbey Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
"Öğrencilerimizin başarısı bizler için önemli"
Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, gençliğe ve eğitime önem verdiklerini belirterek, “Sanayisi ile ön planda olan şehrimiz için Mesleki Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören 5.325 öğrencinin önemi büyük. Şahinbey İlçemiz Türkiye'nin en fazla öğrencisine sahip bir ilçe. Geçen yılki öğrenci sayısıyla bu yılki öğrenci sayısı arasında 19.000 kişi artış gösteren bir ilçeyiz. Valimizin öncülüğünde alt yapı ve üst yapıda birçok çalışmalarımız oluyor. Şahinbey olarak akademik anlamda da ciddi oranda başarısı artan bir ilçe olduk. Sizlerin başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Ülkemizin geleceği gençlimiz için çalışıyoruz"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 22 Ocak’ta ara tatilde düzenlenecek olan kitap fuarına tüm gençleri davet ederek “Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerimizin başarısı için soru bankaları ve soru kitapçıkları dağıttık. Türkiye’de en fazla öğrenci sayısına sahip ilçeyiz. Aynı zamanda en çok evliliğin yapıldığı ve çocuğun Dünya’ya geldiği ilçeyiz. Derdimiz gençlerimizin ilimle, irfanla ve güzel ahlakla yetişmesi, bu nedenle kütüphane sayısını arttırıyoruz. Akkent Mahallemize 40.000 m2 alan üzerine çok fonksiyonlu yeni bir kütüphane yapıyoruz. Kültüre ve sanata büyük yatırımlar yapıyoruz. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizde müzik kursları ve konservatuvar eğitimi veriyoruz. 22 Ocak ara tatilin başladığı gün 9 gün sürecek kitap fuarı düzenleyeceğiz. Gençlere ve çocuklarımıza yönelik etkinlikler olacak. Tüm gençlerimizi düzenleyeceğimiz fuara davet ediyorum” dedi.
"En fazla mesleki eğtiime kayıtlı öğrencisi olan ilçeyiz"
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Mesleki Eğitim Merkezleri’nin önemine dikkat çekerek “Mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunda Bakanlığımızın çok önemli çalışmaları var. Bundan 2.5 yıl önce Şahinbey Belediye Başkanımızdan Sanayi sitesinin içerisinde mesleki eğitim ile ilgili bir yer istemiştik. Başkanımız sağ olsun bize bu konuda destek vererek yer tahsis etti ve bu konuda daha da güçlendik. Biz de Türkiye’de Meslek Eğitim Merkezlerinin olduğu 2 ilçeden bir tanesiyiz. Valimizin talimatıyla Meslek Liselerimizin bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezleri açıldı. Şahinbey’de Mesleki Eğitim de şu anda 5.325 öğrenci kaydı bulunuyor. Bu da Türkiye’nin en çok öğrencisine sahip olduğumuz anlamına geliyor” dedi.
Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, kendi hayatı ve kendisine bağlı odalar ile birlikte yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, öğrencilere dürüstlüğün önemi ile ilgili öneriler verdi.
"Akademik başarıyı arttıracak çalışmalar yapıyoruz"
Gazi Şehir Şahinbey Öğrenci Meclis Başkanı Hatice Ebru Özbayar, Gazi Şehir Öğrenci Meclisi’nin hazırladığı projelerden bahsederek, “Meclisimizin önerileriyle gerçekleşen ve halen çalışmaları devam eden birçok proje bulunuyor. Gazi Şehir Öğrenci Meclisi projesi kapsamında okullarımız bünyesinde ayda iki defa toplanarak planlama, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmaktadır. Ay içerisinde okullarda akran zorbalığına karşı bilgilendirici toplantılar gerçekleştirdik. Sokak hayvanları konusunda okul çevresindeki sokak hayvanları için su ve yem verilmesi konusunda kararlar aldık. Bunların yanı sıra akademik başarıyı arttıracak çalışmalar ve toplantılar yapıyoruz” dedi. Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, gençliğe ve eğitime önem verdiklerini belirterek “Sanayisi ile ön planda olan şehrimiz için Mesleki Eğitim Merkezleri’nde eğitim gören 5.325 öğrencinin önemi büyük. Şahinbey İlçemiz Türkiye'nin en fazla öğrencisine sahip bir ilçe. Geçen yılki öğrenci sayısıyla bu yılki öğrenci sayısı arasında 19.000 kişi artış gösteren bir ilçeyiz. Valimizin öncülüğünde alt yapı ve üst yapıda birçok çalışmalarımız oluyor. Şahinbey olarak akademik anlamda da ciddi oranda başarısı artan bir ilçe olduk. Sizlerin başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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