Gaziantep’te silahlı banka soygunu girişimi Bankayı soygununu gerçekleştiremeyen silahlı şahıs olay yerinden kaçtı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Gaziantep’te bir banka şubesine gelen silahlı şahıs bankayı soymaya çalıştı. Soygun başarısız olunca soyguncu güvenlik görevlisinin silahını alarak kaçtı.

Olay, Gaziantep Ünaldı Mahallesinde bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir silahlı bir şahıs banka şubesine gelerek bankayı soymaya çalıştı. Başarısız olacağını anlayan soyguncu güvenlik görevlisinin silahını alarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi banka şubesini güvenlik çemberine alırken, polis kaçan soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı.

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