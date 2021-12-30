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Türkiye’nin en büyük hayvan barınağının yapımı tamamlandı Şahin: "Asiye'ye olanlar tekrarlanmasın diye önlem almalıyız" Şahin, yeni barınağı inceledi Şahin: “Hem çocuklarımızı hem de hayvanlarımızı koruyacak iradeye sahibiz”

İHA

Türkiye’nin en büyük hayvan barınağının yapımı tamamlandı Şahin: "Asiye'ye olanlar tekrarlanmasın diye önlem almalıyız" Şahin, yeni barınağı inceledi Şahin: “Hem çocuklarımızı hem de hayvanlarımızı koruyacak iradeye sahibiz”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Burç Yazıbağ’da yapımı tamamlanan ve yakın zamanda hizmete açılması planlanan yeni hayvan barınağını inceledi.
Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlısı olacak Burç Yazıbağ’da 15 bin metrekare üzerine kurulu yeni ‘Sokak Hayvanları, Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi’nin inşaatında sona geldi. Yakın zamanda hizmete açılacak merkezde incelemede bulunan Başkan Fatma Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

"Asiye'ye olanlar tekrarlanmasın diye önlem almalıyız"
Başkan Şahin, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada Büyükşehir Belediyesi olarak ayda yaklaşık 7 ton mamanın oluşturulan 200 farklı beslenme noktasında ve mevcut barınakta bulunan hayvanlar için kullanıldığı, ayrıca sivil toplum örgütlerine ayda 4 buçuk ton mama desteği verildiğini vurguladı. Şahin, “Hem Asiye Ateş kızımızın başına gelenlerin tekrar yaşanmaması için tedbir almamız gerekiyor hem de hayvanlarımızı korumamız gerekiyor. Bunlar birbirinin alternatifi değil, bunlar bir tartışma odağı da değil. Hepsini birlikte yapacak güce, kuvvete, aşka ve iradeye sahibiz. Bu tesis bunun bir göstergesi” diye konuştu.

8 bin hayvan kapasiteli
Tesis ziyaretine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Kilis Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri de katıldı. 8 bin kapasiteli kedi ve köpekler için ayrı bakım ve rehabilitasyon bölümlerinin bulunduğu yeni modern tesiste, ameliyat alanları, bakım odası, yoğun bakım üniteleri, hasta hayvanlar için karantina bölgeleri ve yiyeceklerin muhafazası için soğuk hava depoları bulunuyor.

"Onlar mal değil can”
Yapılan son hukuki düzenlemelere değinen ve bu düzenlemelerde hayvanların mal değil can olduğunun vurgulandığını söyleyen Başkan Fatma Şahin, “Buradaki gayreti görüyoruz. Çıkan hukuki düzenlemeye göre belediyelerimiz bu konuda bütçe ayırmak zorunda. Bu sistemi kurmalı ve gerekli altyapıyı oluşturmalılar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bize düşen, bu konuda liderlik yapıp örnek olmak. Ameliyathanelerimizle bu proje daha da işlevsel bir hale gelecek. Hayvanlarımıza tek mama desteği değil, onlar için organik ürünlerle mama üretecek bir altyapı da oluşturuyoruz. Gıda israfı ve sıfır atık açısından bizim yapmamız gerekenler var. Gastronomi şehrindeyiz ve lokantadaki artan yemekleri toplatıp hayvanlarımız için mamaya dönüştürmeye çalışıyoruz. Çıkan ürünlerden onların istediği mama ürünü üretebilecek yeni bir ekosistem ve yapı kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

"Eksik yok denecek kadar az”
Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri ise yeni tesisi bir veteriner hekim gözü ile incelediğini söyleyerek, “Eksikleri neredeyse yok denecek kadar az olarak düşündüğüm, en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir barınak. Bunun için Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Bizler için sokaktaki hayvanlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi, meslek örgütü olarak ciddiyetle üzerine düştüğümüz bir konu. Burada daha öncesinde de olduğu gibi hayvanlara gerekli tedavileri yapılıp sahiplendirilecek, geriye kalanlar alınarak bölgelere bırakılacak. Bu konu ile ilgili hekim olarak bizler yakından ilgileniyoruz” dedi.

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