Yılın en son nikahını Tahmazoğlu kıydı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2021 yılının son nikâhını çiftlere sürpriz yaparak kıydı.

Türkiye’de en fazla nikâh kıyan ve en fazla çocuğun olduğu ilçe konumunda bulunan Şahinbey İlçesi’nde 2021 yılının son çiftinin nikâhlarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıyarken, çiftin şahitliğini MHP Şahinbey İlçe Başkanı İlker Kızıklı yaptı.

“En fazla nikah kıyan belediyeyiz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2021 yılında rekor sayıda nikâh kıyıldığını belirterek, “Bu yılın son nikâhını kıyıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak bu yılda rekor bir sayıya ulaştık. 13 yıldır Şahinbey Belediye Başkanıyım bu yıl kıydığımız nikâh kadar nikâh kıymadık. Şu anda Türkiye’de bize nikâh kıyma anlamında en yakın belediye 5.400 nikâh kıymış. Biz ise 9.051 nikâh kıydık. Merve Gürbüz ve Hasan Zer çiftimize de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından nikâhları kıyılan Merve Gürbüz ve Hasan Zer çifti nikâh sonrasında birbirlerini ilginç bir el selamlaşması ile kutladılar.

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