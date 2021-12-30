Sağlık çalışanları 1 yıllık stres attı

Medical Park Gaziantep Hastanesi, 2021 yılının son günlerinde hastane çalışanları ve doktorlar düzenlenen eğlencede yılın stresini attı

Genel Koordinatör Hayrullah Kubba ve Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin’in de katıldığı etkinlik hastanenin terasında gerçekleşti. Yeni yıl için özenle hazırlanan etkinliğe DJ performans eşliğinde müzik yer alırken, geçen bir yılın yorgunluğu atan doktor ve personeller doyasıya eğlendi. Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, "Pandemi dolayısı ile çok çalıştık, çok yorulduk ama hep birlikte güzel işler başardık. Bu süreçte çok zor günler geçirdik Önceki yıllarda olduğu gibi, Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak hizmet kalitemizi sürekli artırarak, sağlık hizmetimizi sürekli geliştirerek çağın gereklerine uygun olarak ileri düzey teknolojilerimizi de dahil ettik. Bu sayede, Gaziantep ve bölge halkına A plus sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. 2022 yılında da bu başarıyı çalışanlarımız ve hastanemizin asıl sahibi olan misafirlerimizle el ele vererek devam ettirmeyi hedefliyoruz. 2022 yılının herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini, sağlık sorunları yaşayan herkesin tekrar sağlıklarına kavuşmasını dilerim. Bu bağlamda, 2022 yılında ve gelecek yıllarda da tüm çalışanlarımız ile özveriyle çalışarak hastalara şifa olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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