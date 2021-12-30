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Gaziantep’te kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 5 yaralı Polis kazaya neden olan sürücüyü arıyor

İHA

Gaziantep’te kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 5 yaralı Polis kazaya neden olan sürücüyü arıyor

Gaziantep’te yola kontrolsüzce çıkan otomobil kazaya neden oldu. İki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanırken kazaya neden olan otomobil olay yerinden kaçtı.

Kaza, merkez Şehitkamil ilçesinde Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yola kontrolsüz bir şekilde çıkan araç aynı istikamette seyir eden Honda marka 06 AV 6886 plakalı otomobile önden çarptı. Çarpma sonucu savrulan otomobilin önü hurdaya dönerken kazaya neden olan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan dolayı yolda uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
Polis ekipleri kazaya neden olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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