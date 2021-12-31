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Hz. Ukkaşe Türbesi yeniden ziyarete açıldı Hz. Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı

İHA

Hz. Ukkaşe Türbesi yeniden ziyarete açıldı Hz. Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Durmuşlar Köyü’nde meftun bulunan ve Peygamber Efendimizin cennetle müjdelediği sahabilerden olan Hz. Ukkaşe'nin türbesi, yaklaşık 5 yıllık restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. Restorasyonu için toplam 92 milyon 300 bin TL harcanan türbeyi yılda 300 binden fazla kişi ziyaret ediyor.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Durmuşlar köyünde bulunan Hazreti Ukkaşe Türbesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan 5 yıllık restorasyonun ardından ziyarete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’te gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde ziyarete açılan türbede toplamda 92 milyon 300 bin TL'lik bir bütçe ile restorasyon yapıldı. Riskli olması nedeniyle betonarme yapıların yerine taş yapıların kullanıldığı türbe, yeni haliyle yeniden ziyaretçileri ağırlamaya başladı.
Koruma Kurulu kararıyla betonarme yapıların yıkılmasına karar verildiğini söyleyen Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, yıkılan yapılar yerine tamamı taştan oluşan yapıların tekrardan yapıldığını ifade etti. Restorasyon çalışmaları sırasında tüm vatandaşların düşünülerek çalışmaların yapıldığını dile getiren Bozkurt, “Hazreti Ukkaşe Türbesinin restorasyon çalışmaları 2017 yılında başlamış ve 2021 yılının Aralık ayında tamamlanmıştır. Bu restorasyon için 92 milyon 300 bin TL’lik bir bedel harcanmıştır. Hazreti Ukkaşe’nin; Peygamber Efendimizin sahabelerinden olduğunu, Peygamber Efendimizin nübüvvet mührünü öpen tek sahabe olduğunu ve Peygamber Efendimizin yapmış olduğu bütün savaşlarda yer aldığını hatta Gaziantep’in fetih edilmesinde buraya kadar gelip burada şehit olan bir sahabe olduğunu bilmek gerekiyor. Hazreti Ukkaşe’den kaynaklı olarak Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Kilis illerinde Ökkeş ismi çok meşhurdur. Bu eserimiz aslında 1600 ile 1700 yılları arasında ilk defa bir türbe olarak yapılmış. Daha sonra 1900’lü yıllarda Abdülhamid Han tarafından tekrardan onarım görülmüş. Nihayetinde betonarme binalar yıkılarak toplam 17 dükkan, kafeterya, otopark var. Engelli, yaşlı vatandaşlarımız da düşünülerek organize edilmiştir. Aşevi, kesimhaneler, hayvanlar için ahırlar dahi düşünülüp böyle bir kompleks oluşturulmuştur. Yapım aşamasında Kültür Turizm Bakanlığı mahiyetinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Bu eserin gerçekleşmesi için öncelikle yöre halkının ihtiyaçları düşünülmüştür. Yıllık 300 bin kişilik ziyaretçinin gelmesi hedeflenmektedir. Türbe içerisinde bulunan camimiz eski betonarme bir yapıydı. Camimiz güçlendirme ihtiyacı olan ancak güçlendirme yapılamayacak aşamadaydı. Camimiz bu nedenle yıkılarak tamamı taştan oluşan 400 kişilik bir cami yeniden yapılmıştır. Türbemizin dış katmanı hayırsever bölge halkı sayesinde sürekli olarak ilave edilmiş betonarme bir yapı vardı. Koruma Kuruluyla beraber buradaki camimizin ve türbemizin dış katmanlarının yıkılmasına, türbemizin içerisindeki mevcut kısmın yüzeyinin temizlenmesine karar verilmiş ve sıvası yapılmıştır. Biz buraya gelecek olan ziyaretçilerimizin araçlarını nereye park edeceklerini, gelen misafirlerimizin kadınerkek ve engellilerimize yönelik toplam 36 adet tuvalet ve abdesthaneler oluşturduk. Yaşlı ve engelli bireylerimiz için tepede bulunan türbeye çıkabilmeleri için 2 adet asansör oluşturuldu” diye konuştu.

Restorasyon sırasında her detay düşünüldü
Türbenin restorasyon aşamasında 400 kişilik yeni cami, şadırvan, taş revaklar, 17 adet dükkan, 1 adet danışma ofisi, 74 araçlık kapalı otopark, 36 kabinlik erkekkadın tuvaletler ve abdest alma yerleri, kesimhane, 1 adet küçükbaş hayvan ahırı, 2 adet yaşlı ve engelliler için asansör kuleleri, aşevi, imam evi, erkekkadın yemekhanesi, 250 metrekarelik kafeterya ve seyir terası, 33 adet kamelya, 25 bin metrekare peyzaj ve çevre düzenlemesi uygulaması ve 16 bin metrekare sert zemin düzenlemesi yapıldı.

Hazreti Ukkaşe B. Mihsan
Peygamber Efendimiz döneminde yaşayan ve sahabenin en faziletlerinden biri olan Hazreti Ukkaşe B. Mihsan, Peygamber Efendimiz ile birlikte Uhud, Bedir ve Hendek savaşlarına katılmıştır. Hz. Ukkaşe; Peygamber Efendimiz tarafından, "Kim cennetteki arkadaşımı görmek istiyorsa bu adama (Hz. Ukkaşe) baksın” diyerek cennetle müjdelediği sahabedir. Peygamber Efendimizin nübüvvet mührünü öpen tek sahabe olan Hz. Ukkaşe, Gaziantep’in fethi sırasında şehit düşmüştür.

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