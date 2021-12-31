Hamam Müzesi interaktif çalışmalarla ziyaretçilerine keyifli bir ziyaret sunuyor Sabun makinesi ile hatıra sabunu saniyeler içerisinde üretiliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hamam Müzesi, bünyesine yeni katılan sabun makinesiyle başta çocuklar olmak üzere ziyaretçilerin hatıra sabunu yapmalarını sağlıyor.

Gazi şehrin tarihini, kültürünü ve geleneklerini koruyarak gelecek kuşaklara taşımak için kenti müzelerle donatan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, inovatif ve akıllı dokunuşlarla müzelerinde modernleştirmeyi sürdürüyor. 2015 yılında 450 yıllık tarihi ‘Paşa Hamamı’nı restore ederek Hamam Müzesi’ne dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, yine bu müzede ziyaretçilerine, sabun makinesiyle defne, gül, bıttım gibi sabun yapımında kullanılan bitkilerden herhangi birini seçerek hatıra sabun yapabilmelerini sağlıyor. Turistler, makinenin dokunmatik ekranında oynadıkları kısa oyunla, sabun yapım süreçleri hakkında da bilgi sahibi oluyor. Yenilikçi dokunuşlarla müzenin insanlarla etkileşime geçmesini hedefleyen ve “Yaşayan Müzeler” çalışmasını yürüten Büyükşehir, özellikle çocuklar için inovatif dokunuşlarını diğer müzelerinde de sürdürecek.

Sabun makinesi ziyaretçilerden tam not aldı

Hamam Müzesi’nde sabun makinesiyle oyun oynayan 4’üncü sınıf öğrencisi Ahmet Emir Kalkan, “Çok güzel bir oyun. Bu oyun sayesinde sabunun nasıl yapıldığını öğrendim. Baya severek oynadım. Sabunun yapım aşamalarını, hayatımızdaki önemini gördüm. Müze ise eski dönemlerde hamamlarda kullanılan malzemeleri bizlere tanıtıyor” dedi.

Kaşkarlı Mahmut İlkokulu’nda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Derya Kalkan ise müzenin çocuklar için çok yararlı olduğunu ifade ederek, “Temizliğin önemini anlatmak, ayrıca farkındalık oluşturmak açısında önemli. Atölye çalışmaları da çocukların ilgisini çekiyor. Sabun makinesini ayrıca faydalı görüyorum. Eğitici bir oyun. Kullanılan malzemeleri tek tek ekranda dokunarak götürmeleri, sabun yapımının aşamalarını kendilerinin oyunda yaparak öğrenmeleri çok net fayda sağlıyor. Çocuklar açısından zevkli bir oyun” diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri Nazlı Güneş ve İsmail Öztürkler ise, sabun makinesini çok faydalı ve sevimli bulduklarını, geleneksel sabun yapımının aşamalarını yaparak gördüklerini vurguladılar.

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