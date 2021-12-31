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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahşap Köprü Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Ahşap Köprü Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından geleneksel olarak sürdürülen “Ahşap Köprü Yarışması” Doç. Dr. Nildem Tayşi ve Doç. Dr. Mehmet Tolga Göğüş koordinatörlüğünde yapıldı. Katılımcılar takım olarak tasarımını ve üretimini kendi yaptıkları maket köprüler ile yarışmaya katıldı Katılımcılara takım olarak hareket etme, teoride öğrendikleri bilgileri sistematik ve pratik olarak uygulama becerisini gözlemleme imkânı sunulan yarışmada; Prof. Dr. Mustafa Özakça, Doç. Dr. Nildem Tayşi, Doç. Dr. Mehmet Tolga Göğüş ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Soysüren jüri üyeliği yaptı.
Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakültesi bölümlerinde eğitim gören tüm öğrencilere açık, multidisipliner bir takım çalışması şeklinde yapılan yarışmada, takımlar en az üç, en fazla beş kişiden oluşmuş olup en az bir mimarlık öğrencisi takımlara katıldı. İki aşamadan oluşan yarışmada; birinci aşamada teslim alınan projeler jüri üyeleri tarafından belirlenen kriterlerde ön incelemeye tabii tutuldu. Ön incelemede görülen eksiklikler, öğrencilerle tartışılarak düzeltilmeye gidildi. Köprüler ikinci aşamada yarışma alanında statik ve estetik olarak değerlendirildi. Toplam 22 grubun başvurduğu yarışmada, başvuranlardan 20’si köprüleri ile yarışmaya katıldı.
Jüri değerlendirmesi sonucunda ödül almaya hak kazanan projeleri ödüllendirmek amacıyla İMO Başkanı Gökhan Çeliktürk, İMO Yönetim Kurulu, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Aykaç, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve bölüm öğrencilerin katılımı ile coşkulu bir ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada birincilik ödülünü, Legendary Constructıon; Ömer Mutlu, Mahide Sayman, Ahmet Harun Toprak, Ahmet Hatip, Zeynep Rümeysa İzol, İkincilik ödülünü, Team Carry; Hamza Olgun, Ömer Ataş, Sümeyye Alyan, Ahmet Polat, Fatma Pelin Erol ve üçüncülük ödülünü, Not Strong Enough; Kubilay Darar, Ahmet Eren Keçeci, Haydar Yahya Osgayoğlu, Dovletgeldi Muhammet Gulyyev, Müge Balıkçı almaya hak kazandı.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini İMO Yönetim Kurulu adına İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk takdim etti.

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