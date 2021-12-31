Milletvekili Tasdoğan, Kadın taraftarla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Tasdoğan, Kadın taraftarla buluştu

İHA

Milletvekili Tasdoğan, Kadın taraftarla buluştu

Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, 2’nci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği yönetimini ziyaret etti. Kadın taraftarların son dönemde tribünlerde etkin olmasının spor adına sevindirici olduğunu söyleyen Taşdoğan, “bizlere düşen de kadın taraftarlarımızın yanında olmak ve onlara destek vermektir” dedi.
Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği yönetimini ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Taşdoğan, “Sporda en büyük etken taraftardır. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği’ni kurarak Türkiye’de ve şehrimizde güzel bir çalışma başlatan Dernek Başkanımız Mezine Sırakaya’ya ve yönetimine teşekkür ediyorum. Sporda kadının mutlaka olması gerektiğini her alanda söylüyoruz. Dernek Başkanımızın, derneğin kurulduğu günden itibaren büyük mücadeleler vererek Kadın Taraftarların sayısını artırması ve kadınlar arasında sporun alışkanlık haline gelmesi yönünde verdiği mücadele takdire şayandır. Bizlere düşen bir görev olursa seve seve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Süper Lig takımlarının en büyük sorunu taraftar gücü. Bizlerde şehrimizin takımlarına Gaziantepliler olarak destek vermeliyiz. Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği “Güçlü Kadın Güçlü Gaziantep” programına TBMM Bütçe görüşmelerinden dolayı katılım sağlayamadım ve bugün derneğimizi ziyarete geldim. Yeni seçilen dernek yönetimine başarılar diliyorum. Kadın taraftar sayımızın artmasını canı gönülden arzu ediyor ve destekliyorum. 2022 yılının hayırlara vesile olması dileğiyle tüm dernek üyelerinin de yeni yılını kutluyorum” dedi.
“Daha fazla kadını tribünlere çekmeye çalışıyoruz”
Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya ise Gaziantep Milletvekili Taşdoğan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm çabalarının daha çok kadın ve aileyi tribünlere çekmek olduğunu söyleyerek, “Biz 5 kişiyle çıktığımız yolda bugün 172 kişi olduk. Ev kadınından, iş kadınına, öğrencisinden öğretmenine kadar kadınlardan oluşan taraftar grubumuz var. Gaziantepli ve Gaziantep’te yaşayan kadınlardan derneğimize çok yoğun bir ilgi var. Derneğimizin kuruluşundan itibaren uzun bir yol kat ettik. Yağmur, çamur demeden kadınlar olarak takımlarımıza her türlü desteği verdik. Biz gönüllülük esasına dayalı ve büyük bir aşkla bu yolda yürüyoruz. Amacımız kaliteli, bilinçli taraftarlar oluşturarak şehrimizin spora bakış açısını değiştirmek. Maçlara gitmeyi, tribünlerde olmayı alışkanlık haline getirebilirsek başarılı ve kalıcı çalışmalar yapmış oluruz. Tüm çabamız bu yönde. Ben tüm kadınlarımızı tribünlere davet etmek istiyorum. Eşleriyle, çocuklarıyla tribünlere gelen beyefendilerin çoğalmasını istiyoruz. Sağ olsun kulüplerimiz bilet konusunda bugüne kadar bizi hep desteklediler. Kadınlarımıza tribünlerde en güzel yerleri vererek hep destek oldular. Ben Kulüplerimize destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki kadın taraftar sayımız çok daha yüksek rakamlara ulaşacak. Tabi ki bu sadece bizim çalışmalarımızla olacak bir şey olmayıp, şehir olarak tüm yetkililerin taşın altına elini koymasıyla olacaktır. Yeni dönemde başarılı çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Bizleri yalnız bırakmayan, nazik ziyareti ile bizleri onurlandıran Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği yöneticileriyle tek tek sohbet eden Taşdoğan, kadın taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirerek her hangi bir maçta kadın taraftarlarla ailesiyle birlikte maç izleyeceği sözünü verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fadıloğlu’ndan 2022 yılı değerlendirmesi
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan 2022 yılı değerlendirmesi
Kubba'dan 2022 yılı değerlendirmesi
YEREL HABERLER Kubba'dan 2022 yılı değerlendirmesi
Aytaç’tan 2022 yılı değerlendirmesi
YEREL HABERLER Aytaç’tan 2022 yılı değerlendirmesi
15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak çektiler Üniversite öğrencisinin ölümden döndüğü anlar kamerada Ölüm tehditleri alan gence 15 kişiden öldüresiye dayak
YEREL HABERLER 15 kişi tek kişiye saldırdı, araya girenlere bıçak ...
Ahşap Köprü Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Ahşap Köprü Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu
Hamam Müzesi interaktif çalışmalarla ziyaretçilerine keyifli bir ziyaret sunuyor Sabun makinesi ile hatıra sabunu saniyeler içerisinde üretiliyor
YEREL HABERLER Hamam Müzesi interaktif çalışmalarla ziyaretçilerine ...
SANKO Üniversitesi Hastanesinde yeni yıl etkinliği
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Hastanesinde yeni yıl etkinliği
Hazreti Ukkaşe Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Hazreti Ukkaşe Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı ...
Ehliyet sınavında 10 bin TL'lik kopya düzeneği ile yakalandı Kamera düzeneğini gömleğinin yakasına dikti, kulak içi kulaklıkla soruların cevaplarını almaya çalıştı 10 bin liralık kopya düzeneği görevliler ile polislerin dikkatinden kaçmadı
YEREL HABERLER Ehliyet sınavında 10 bin TL'lik kopya düzeneği ile ...
Hazreti Ukkaşe Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER Hazreti Ukkaşe Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı
Hazreti Ukkaşe Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER Hazreti Ukkaşe Türbesi'nin restorasyonu tamamlandı
Gaziantep’te pitbull saldırısı sonrası pet shop denetimleri arttı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri pet shopları uyardı Pet shoplara yasaklı hayvan satışı denetimi
YEREL HABERLER Gaziantep’te pitbull saldırısı sonrası pet shop ...
Hz. Ukkaşe Türbesi yeniden ziyarete açıldı Hz. Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Hz. Ukkaşe Türbesi yeniden ziyarete açıldı Hz. ...
Gaziantep FK - Bursaspor (EK FOTOĞRAFLARI)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Bursaspor (EK FOTOĞRAFLARI)
Gaziantep FK - Bursaspor (EK FOTOĞRAFLARI)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Bursaspor (EK FOTOĞRAFLARI)
Gaziantep’te kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 5 yaralı Polis kazaya neden olan sürücüyü arıyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 5 ...
Gaziantep FK penaltılarla turladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK penaltılarla turladı
Gaziantep FK penaltılarla turladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK penaltılarla turladı
Gaziantep FK penaltılarla turladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK penaltılarla turladı
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 1 - Bursaspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 1 - Bursaspor: 1
Sağlık çalışanları 1 yıllık stres attı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları 1 yıllık stres attı
Yılın en son nikahını Tahmazoğlu kıydı
YEREL HABERLER Yılın en son nikahını Tahmazoğlu kıydı
Başkan Hasan Doğru'dan 2022 yılı değerlendirmesi
YEREL HABERLER Başkan Hasan Doğru'dan 2022 yılı değerlendirmesi
Ünlü şeften özel hindi tarifi
YEREL HABERLER Ünlü şeften özel hindi tarifi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.