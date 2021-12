GAİB’ten yeni yılda yeni eğitimler GAİB 2022 yılı eğitim takvimini yayınladı GAİB’in 2021 seminerlerine 73 bin kişi katıldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 2022 yılına girerken yepyeni konularla dolu bir eğitim takvimi yayınladı. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci; “İhracatçılarımızı yakından ilgilendiren eğitim başlıklarıyla yeni yıla güzel bir başlangıç yapıyoruz” dedi.

GAİB’in 2021 yılı eğitimleri hakkında bir değerlendirmede bulunan Kileci, “Geçtiğimiz yıl, toplam 89 online seminer düzenlenmiştir. Bu seminerlere toplam 73 bin 653 kişi katılmıştır. Diğer yandan, her biri 116 saat süren Dış Ticaret Uzmanlık eğitimleri ile sektöre yeni dış ticaret uzmanları kazandırılmıştır. Toplam 3 adet Dış Ticaret Uzmanlık eğitiminden 63 mezun verilmiştir. Birliklerimizin dijital dönüşüme ve eticaret trendine verdiği önem dolayısıyla periyodik olarak gerçekleştirilen 150 saatlik 8 adet “Online ETicaret & Eİhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi”nden ise toplam 168 mezun verilmiştir.” dedi.

Ocak ayı eğitimleri hakkında bilgi veren Kileci, “Online platformlar aracılılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizde Ocak ayı boyunca; ‘İş Hayatında Stres Yönetimi’, ‘Yeni Yılda Türk ve Dünya Ekonomisine Ön Bakış’, ‘Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Türk İhracatçılarının Pazar Seçimine Etkileri’, ‘Dış Ticaret İngilizcesi’ ve ‘Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama’ başlıklarını ele alacağız. Eğitimlere katılmak isteyenler, Birliklerimizin internet sitesi üzerinden müracaat edebilirler. Sağlık içinde geçen verimli bir eğitim yılı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Söz konusu eğitimlerin ilki 4 Ocak 2022 Salı günü başlıyor. İlgililer, Ocak ayı online eğitim takvimi hakkında detaylı bilgiyi https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaibocak2022onlineegitimprogramlari271.html linkinden alabilecek ve tüm eğitimlere aynı anda https://www.gaib.org.tr/tr/f/373.html linkinden kayıt yaptırabilecekler. Online platform üzerinden gerçekleştirilecek eğitimin toplantı davet linki ise eğitim günü eposta ve sms ile gönderilecek. Herkesin katılabileceği bu eğitim seminerleri hakkında değerlendirme yapmak, gelecek eğitimler hakkında eğitmen ve eğitim konusu önerisinde bulunmak isteyenlerin, her eğitim sonrası gönderilen değerlendirme anketini doldurabilecekleri ya da gaibegitim@gaib.org.tr adresine yazabilecekleri belirtildi.

Uzun soluklu eğitimlerine 2022 yılında da ara vermeden devam edeceğini açıklayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin “16. Dönem ETicaret & Eİhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi” başvuruları devam ediyor. Eğitime katılmak üzere başvuru yapmak isteyen adayların https://www.gaib.org.tr/tr/f/375.html adresinde yer alan başvuru formunu 9 Ocak 2022 Pazar günü saat 23:59’a kadar doldurmaları gerekiyor. Eğitim hakkında detaylı bilgi ise https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/16donemturkiyegenelionlineeticareteihracatuzmaniyetistirmeegitimi270.html linkinde ziyaretçileri bekliyor.

Yerelde Birlik tarafından başlatılan eğitim serilerinin artan bir ilgi ile karşılaşması ve yurt genelinden katılım taleplerin artması üzerine eğitim için ülkemizin her bölgesinden ve şehrinden başvuruların değerlendirilmeye alınacağı belirtildi. Başkan Kileci, başlatılan eğitim seferberliğinin bölge sathını aşması ve Türkiye geneline yayılmasının oldukça mutluluk ve şevk verici bir gelişme olduğunu kaydetti. Artık GAİB’in sağladığı ücretsiz eğitim imkânlarından Güneydoğu sınırları içerisinde yaşama şartı olmaksızın isteyen herkes faydalanabilecek.

