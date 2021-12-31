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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN öğrencilerine ücretsiz çay simit

İHA

GAÜN öğrencilerine ücretsiz çay simit

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) işbirliğiyle kampüs çarşı da kurulan Genç Ofis’te öğrencilere çay ve simit ücretsiz olarak ikram edilecek.
Genç Ofis’te öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, böyle bir merkezi öğrencilere kazandırdıkları için mutlu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Arif Özaydın, Genç Ofis, ilk aşamada 08.00 ile 17.00 saatleri arasında öğrencilere hizmet vereceğini söyledi. Genç Ofiste; Kültür, sanat, spor ve diğer alanlarla ilgili faaliyetler olacağını dile getiren Prof. Dr. Özaydın, öğrencilerin ofiste bulunan kütüphanedeki kitaplardan da faydalanabileceklerini belirtti.
Öğrenciler genç ofiste ders çalışabilecek
Öğrencilerin çayını içip simidini yiyip hem sohbet edebilecekleri hem de derslerine çalışabileceklerini vurgulayan Prof. Dr. Özaydın, “Öğrencilere çay ve simitten öte muhabbet ortamı oluşturup, öğrenci odaklı bir ofis haline dönüştürmek istiyoruz. Öğrencilerimizin fikir dünyalarını geliştirecek ortamı kurmaya çalışıyoruz. Her hocamız öğrencileriyle buraya gelip ders işleyebilir. Geleceğin Türkiye’sini gençlerimiz inşa edecek ve o yüzden bizim için kıymetliler. Biz öğrencilerimize geçmişi anlatacağız, onlar geleceğimizi kurgulayacak. Bu ofisi öğrenciler yönetecek. Çay ve kahve ikramı Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın olup, biz de öğrencelerimize ücretsiz simit ikram edeceğiz. Bakanlığımıza ve bu uygulamadaki emekleri ve desteklerinden dolayı yardımsever iş insanlarına teşekkür ediyorum“ dedi.
“Derslere artık aç girmeyeceğiz”
Genç Ofis sayesinde artık derslere aç girmeyeceklerini söyleyen İletişim Fakültesi öğrencisi Ruken Paksoy, “Derslerimiz erken başladığı için kahvaltı yapamadan okula geliyoruz yeni açılan ofis sayesinde derslere aç girmeyeceğiz. Zihnimiz açık bir şekilde derslere gireceğiz artık. Güzel ve örnek bir uygulama. Kampüsün merkezinde olması ve güvenli olmasından dolayı burada hem oturup hem de ders çalışacağız” diye konuştu. İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mustafa Furkan Kuşarı ise “Verim alabileceğimiz bir ders ortamı olmasının yanı sıra arkadaşlarımızla oturup sohbet edebileceğimiz bir yer. Burada hem karnımızı doyuracağız hem de ofiste bulunan kütüphanedeki kitaplardan faydalanıp ders çalışacağız. Bu güzel ortama arkadaşlarımızı davet ediyorum” diye konuştu.
Öğrenci görüşmesine, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın yanı sıra Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Genel Sekreter Dr. Muhammet Musa Budak, fakülte dekanları, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları ve öğrenciler katıldı.

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