Gaziantep Valisi Gül: "4 bin civarında mesai arkadaşımız bu gece görev başında" Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni yıl öncesi kentte alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül, 2022 yılına dakikalar kala görev başında olan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. Vali Gül, kentte alınan yeni yıl tedbirlerini de yerinde inceledikten sonra yaptığı açıklamada 4 bin civarında personelle huzur ve güven için görev başında olduklarını söyledi.



Gaziantep Valisi Davut Gül, 2021 yılının son saatlerinde de görev başında olan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. Vali Gül, 2022 yılına dakikalar kala kentte alınan yeni yıl tedbirlerini de yerinde inceledi. Gül, alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirerek kentteki son durum hakkında bilgi verdi.



"4 bin civarında mesai arkadaşımız bu gece görev başında"

Kentin her noktasında tüm önemleri aldıklarını belirten Gaziantep Valisi Gül, "Çok şükür 2021 yılını kazasız belasız atlattık. Bu geceyi ve bundan sonraki süreci de kazasız belasız atlatacağız. İçişleri Bakanlığımızın yılbaşı tedbirleri vardı. Gaziantep'te de gerek emniyet boyutunda, gerek jandarma boyutunda 4 bin civarından mesai arkadaşımız bu gece görev yapacak. Bunun yanında itfaiye, zabıta, sağlık hizmetleri başta olmak üzere 24 saat bütün hizmetler de devam edecek. Şuanda da emniyet müdürümüz, komutanımız, kaymakamlarımızla görev yapan personellerimizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerde personellerin yeni yıllarını kutlayarak iş ve işleyişleri de denetlemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.



Vali Gül, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile görüştü

Görev başındaki personelleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Vali Gül, kentteki denetimleri de yerinde inceledikten sonra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile video konferans yöntemi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Çataklı'ya kentteki son durum hakkında bilgi veren Vali Gül, an itibariyle olumsuz bir durumun olmadığını ve tüm tedbirlerin en üst seviye alındığını aktardı.

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