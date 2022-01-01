Gaziantep'te yeni yıla silah sesleriyle girildi

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yeni yılın ilk dakikalarında çok sayıda kişi tabanca ve av tüfekleriyle havaya ateş açtı.

İslahiye'de, saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birçok noktadan silah sesleri duyuldu. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren ilçenin farklı semtlerinde bazı kişiler, evlerinin balkonuna ve çatısına çıkarak havai fişekler eşliğinde, silahlarla rastgele ateş açtı. Silahlı kutlamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-01-01 00:38:47



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